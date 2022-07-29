YÖK'e kayıtlı psikoloji bölümü sayısı 119'a çıktı

Türkiye'de kariyerlerini bilimsel temelde çizmek isteyen öğrencilerin birçoğu üniversitelerin psikoloji bölümünü seçerken, Türkiye'deki psikoloji bölümlerinin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Türkiye ve KKTC'de YÖK'e kayıtlı toplam 119 psikoloji bölümü bulunurken, bunun ilk sıralarında üniversitelerindeki 14 psikoloji bölümüyle yüzde 11'lik paya sahip olan başkent Ankara yer alıyor.

Pandeminin ve yaşanan diğer pek çok kitlesel krizin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin saptanmasıyla birlikte, psikoloji eğitiminin önemi gün geçtikçe kritik hale geliyor. Topluma katkıda bulunma arzusuyla kariyerlerinde bilime yönelmek isteyen birçok öğrenci ise üniversite tercihlerini psikoloji bölümünden yana kullanıyor. Bu da Türkiye genelindeki psikoloji bölümlerinin sayısını gün geçtikçe artırıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yayımladığı üniversitelerin psikoloji bölümleri haritasına göre, Türkiye ve KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 2022 itibarıyla YÖK'e kayıtlı toplam 119 psikoloji bölümü bulunuyor. Bunun ilk sıralarında üniversitelerindeki 14 psikoloji bölümüyle yüzde 11'lik paya sahip olan başkent Ankara yer alıyor. Özel ya da devlet eğitim kurumlarının her biri öğrencilerine en kaliteli eğitim standartlarını oluşturmak için faaliyetlerini sürdürürken, Ankara'da bulunan TED Üniversitesi (TEDÜ) Psikoloji Bölümü Lisans Programı, Türkiye ve KKTC'deki 119 psikoloji bölümü içinde Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından akredite edilmiş 13 bölüm arasında yer alıyor.

EĞİTİMDE KALİTE STANDARTLARININ TESCİLİ

Türk Psikologlar Derneği akreditasyonunun, başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması anlamına geldiğini söyleyen TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Psikoloji bölümleri için akreditasyon, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun tanıdığı yetkiyle Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından verilen, bir lisans programının kendi belirlediği veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması sürecini ifade ediyor. TEDÜ Psikoloji Bölümü Lisans Programı'nın TPD tarafından akredite edilmesi, bölümün öğretim programı (müfredat), öğretim kadrosu, programın eğitim amaçları, program çıktıları, öğrencilere sunulan olanaklar, eğitim-araştırma faaliyetleri, sürekli iyileştirme faaliyetleri, kurum desteği, bütçe ve alt-yapı olanakları gibi çok çeşitli alanlardaki ölçütleri karşıladığı, dolayısıyla sunduğu eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alındığı anlamına geliyor".

119 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ İÇİNDE AKREDİTASYON ALAN 13 BÖLÜM ARASINDA

TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak, Türkiye ve KKTC'deki 119 Psikoloji Bölümü içinde akreditasyon alan 13 psikoloji lisans programından biri olduklarının altını çizen Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, "Psikoloji lisans eğitimi temelde bir bilim eğitimidir. Psikoloji lisans programları, kuramsal bilginin yanı sıra, bilimsel yaklaşımın, araştırma yöntemlerinin ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir eğitim modeli üzerine kurulu. Mesleki yaşamlarında hem bilimsel çalışmalara yönelmek isteyen hem de uygulamalı alanda çalışmak isteyen öğrencilerin tercihlerinin ilk sıralarında psikoloji bölümü yer alıyor. Bölümümüzde görev yapan öğretim üyeleri de gerek gerçekleştirdikleri araştırma ve diğer bilimsel etkinlikler, gerekse topluma hizmet çalışmaları ile hem öğrencilerimizin eğitimine hem de topluma katkıda bulunuyorlar. TÜBİTAK'ın 2021'de yayımladığı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu'na göre TEDÜ Psikoloji Bölümü kalite göstergeleri açısından Türkiye'deki Psikoloji Bölümleri arasında 5. sırada yer alırken; hacim göstergeleri açısından da 11. sırada. Öğretim kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla bu başarıyı sürdürmek ve daha ileriye taşımak üzere çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.