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Yok böyle hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Düzce'de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı.

Düzce'de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı. O anlar Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Belediyesi ekipleri Akçakoca Caddesi'ndeki demir dubanın yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dubanın çalındığını gördü. Görüntülerde, şüphelinin hurda aracının arkasından çıkardığı siyah poşetle dubanın üzerini örttüğü, ardından dubayı da alarak uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık anları Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/ İHA)

Yok böyle hırsızlık

Yok böyle hırsızlık

Yok böyle hırsızlık

Yok böyle hırsızlık

Yok böyle hırsızlık

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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