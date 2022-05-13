YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkinin Meclis'te olduğunu belirterek, "Netice itibarıyla Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye'deki yükseköğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamaz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 40'ıncı yıl etkinlikleri kapsamında Yunusemre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele katıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Özvar'ın yaptığı 'Pandemi sonrası yükseköğretimde dijitalleşme, beklenen değişim ve dönüşüm süreçleri' başlıklı panelde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı açık ve uzaktan öğrenme bağlamında üniversitelerinin deneyimlerini paylaştı.

Öğrenci affı konusunda alışılmış yöntemlerin dışında, öğrencilerin üretkenliğini hedef alan bir çalışma yapılacağını kaydeden Prof. Dr. Özvar, "Bunu yaparken de elbette ki sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır. Eğitim-öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar. Yapacağımız çalışma elbette ki yükseköğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim-öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Bu konularda tabii ki af konusunda da öğrenci affı konusunda da artık bilindik, konvansiyonel, alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin elbette ki bu konudaki içinde bulunduğu eğitim-öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapacaktır" ifadelerini kullandı.