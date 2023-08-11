YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar : "Üniversitelerimiz açısından 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz"

KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler açısından 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kente gelişinde ilk olarak Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Vali Akkoyun ile bir süre sohbet eden Prof. Dr. Özvar, daha sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine geçti. Prof. Dr. Özvar, üniversiteye gelişinde rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından karşılandı. Bir süre rektörlük makamında rektör Gavgalı ile görüşen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, burada bir gazetecinin sorusu üzerine yeni akademik yılın başlangıcında deprem bölgesindeki üniversiteler ve öğrencilerin durumu konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile müşterek bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bir bilgilendirme yapacağını ifade ederek, "Çalışmalarımız inşallah sonuçlanacak yakın zamanda. Bunu kamuoyumuzla birlikte paylaşmış olacağız inşallah. Gayet güzel gidiyor. Üniversitelerimiz açısından inşallah 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Öncelikli olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Deprem bölgesinde de inşallah deprem öncesinde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerini en kısa zamanda normalleşir" dedi.

Üniversite sınavına giren öğrencilerin sınav sonuçları ve tercihleri konusunda da sona yaklaşıldığını ifade eden YÖK Başkanı PRof. Dr. Özvar, "Geçen hafta tercihler tamamlanmış oldu. Yakın zamanda adaylarımızın, tercih ettikleri bölümlerle ilgili kazanan ve kazanmayan öğrencilerimizi, adaylarımızı açıklamış olacağız. Bu konuda çalışmalarını yürütüyor. İnşallah bu da önümüzdeki günlerde bizim en büyük günlerimizi teşkil ediyor. Yani şu anda en önemli gündem maddesi doğrusunu söylemek lazımsa tercihleri neticelendirilmesidir. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili olmak üzere vermiş olduğunuz kontenjanlar da inşallah evet üniversitelerde çeşitliliği arttırmak bakımından ümit ediyoruz ki yeni bir öğrenci topluluğu da ortaya çıkmış olacak dolayısıyla. Bunların dışında da bildiğiniz üzere yine yüksek öğretimle erişilebilirliğin önündeki her türlü engeli kaldırmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız açıklamayla beraber, 2023-2024 yılının bütün ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Özvar, öğleden sonra üniversitenin senato toplantısına katılarak, üniversitenin Yunus Emre yerleşkesindeki Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kütüphane, Spor Tesisleri, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Merkezi, Mutfak Sanatları Bölümünü ziyaret ettikten sonra Karaman'dan ayrılacak.