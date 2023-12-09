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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mersin Üniversitesi Senato Toplantısına katıldı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Senato Toplantısına katıldı. Özvar, toplantıda üniversite çalışanlarıyla görüşerek başarı diledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Senato Toplantısına katıldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'deki programı kapsamında üniversiteyi ziyaret eden Özvar'ı, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar karşıladı.

Daha sonra makama geçen Özvar, burada rektörlük şeref defterini imzaladı. Rektör Erol Yaşar ile bir süre sohbet eden Özvar, ardından MEÜ Senato Toplantısı'na katıldı.

Özvar, toplantıda, MEÜ'ye gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirterek, akademik personelle yüz yüze görüşebilmenin önemine değindi.

Ev sahipliğinden dolayı MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'a teşekkür eden Özvar, üniversite çalışanlarına da başarı diledi.

Rektör Yaşar da üniversitede gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantı, senato üyelerinin soru ve görüşlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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