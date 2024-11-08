YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kayseri'de Belediye Başkanı Büyükkılıç ile Görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Özvar, Büyükkılıç'la makamında görüştü.

Büyükkılıç, Özvar'ı başkanlık girişinde çiçekle karşılarken Özvar'a, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da eşlik etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'de 4 üniversite bulunduğunu, bunun yanında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Özvar da ticaretin geliştiği bir şehirde üniversiteler ile işletmelerin birlikte çalışmasının önemine değindi.