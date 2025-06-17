2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi İstanbul'da Başladı

İSTANBUL'da Times Higher Education(THE) tarafından düzenlenen '2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi' programında konuşan Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Biz yükseköğretimde uluslararasılaşmanın üniversitelerimizin gerek eğitim-öğretim kalitesini, gerekse araştırma derinliğini sağlayacak önemli bir etkileşim olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan da bilhassa uluslararası üniversitelerle, uluslararası meslektaşlarımızla bir araya gelmeyi ve bu toplantıları bu tür etkileşimler için bir vesile olarak görüyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education(THE) tarafından düzenlenen '2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi', dün İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı kongreye 110 ülkeden 5 bini aşkın uluslararası temsilci katıldı. Kongrede Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumları tarafından nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel iş birlikleri ele alınıyor. Küresel sürdürülebilirlik ve yükseköğretim alanında gelişmelerin değerlendirildiği kongrede özellikle iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik, sürdürülebilirlik ve yapay zeka, sürdürülebilir kampüsler, sağlık, enerji ve eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada üniversitelerin rolü, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomisi gibi konulara odaklanılacak. Ayrıca kongrede Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da açıklandı. Kongreye YÖK Başkanı Erol Özvar, Times Higher Education Küresel Direktörü Phil Baty, Dünya Sağlık Örgütü Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Bölümü Direktörü Maria Neira, Dubai Üniversitesi Rektörü Esa Al Bastaki, UNESCO temsilcisi Shafika Isaacs, Lancester Üniversitesi'nden Mike Berners-Lee ve Hong Kong Baptist Üniversitesi'nden Prof. Yannis Pitsiladis katıldı.

'ULUSLARARASILAŞMA, YÖK'ÜN STRATEJİK HEDEFİ'

Kongrede konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Bu kongrenin aslında bizim Yükseköğretim Kurulu olarak uluslararasılaşma politikası veya stratejik hedefimizle de çok yakından alakalı olduğunu ifade edebilirim. Biz yükseköğretimde uluslararasılaşmanın üniversitelerimizin gerek eğitim-öğretim kalitesini, gerekse araştırma derinliğini sağlayacak önemli bir etkileşim olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan da bilhassa uluslararası üniversitelerle, uluslararası meslektaşlarımızla bir araya gelmeyi ve bu toplantıları bu tür etkileşimler için bir vesile olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Üniversiteler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne ölçüde uyabilmekte, bu kalkınma hedeflerini eğitimde ne ölçüde gerçekleştirebilmektedirler? Aslında bu sıralama kuruluşunun yapmaya çalıştığı şeyin de üniversiteleri bu açıdan değerlendirmek olduğunu söyleyebiliriz. Şunu ifade etmemiz lazım. Bilhassa biz, herhangi bir sıralamaya girmek için bu hedeflerin peşinde koşmuyoruz. Biz bu hedefleri içselleştirmeye, kendi ajandamızın tabii ana bir parçası olarak değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Bundan sonra, eğer bunlar başkaları tarafından takdir edilirse ne ala. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri hem ders olarak, hem ders içeriği olarak hem de araştırma-geliştirmede temel gündem maddeleri olarak üniversitelerimiz tarafından benimsenmektedir. Öğrencisinden idari personeline, akademisyeninden yöneticisine kadar bütün bu hedeflerin, ülkemizin hayrına gerçekleştirilecek şekilde bu maddelerle uğraşıldığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

'YEŞİL, DİJİTAL VE YUMUŞAK BECERİ AÇIĞI KÜRESEL BİR SORUN'

Başkan Özvar, "Yeşil, dijital ve diğer son zamanlarda gündeme gelen teknik ve yumuşak beceri açığı aslında bütün dünyada küresel ölçekte rastladığımız, karşı karşıya geldiğimiz sorunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Biz işte tam da bu noktada, yeni mezunlarımızın firmaların kendilerinden bekleyeceği yeni beceri beklentilerini karşılamak üzere yeni programlar ve yeni içerikler inşa ediyoruz. Dijital beceriler gibi yeşil becerilerde de; karbon ayak izi az olan, atığın sıfıra düşürüldüğü ki Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de bizzat liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'yle ortaya çıkan işler ve bu işler için ihtiyaç duyulan yeteneklerin üniversiteler tarafından bir program dahilinde, maharetiyle verilebilmesi için aslında bu projeleri, daha doğrusu bu programları ürettiğimizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'GENÇ ADAYLAR YEŞİL ALANDA AÇTIĞIMIZ PROGRAMLARA BAKSINLAR'

Konuşmasında yaklaşan üniversite sınavına da değinen Özvar, "Üniversite sınavına girecek genç adaylarımıza da bu vesileyle seslenmem gerekirse, bilhassa Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlıkta, ziraatte ve yeşil alanda, dijitalleşme ile alakalı programlara, yeni açtığımız programlara bir başka türlü de bakmalarını, değerlendirmelerini kendilerinden beklerim. Zira geçen sene ve ondan önceki sene açtığımız bu programlara çok ciddi bir teveccüh oldu. Bu bakımdan, bu sene de 80 üniversiteyi aşan yükseköğretim kurumlarımızda açtığımız bu yeni programları değerlendirmelerini, üniversite tercihlerinde bu programlara ağırlık vermelerini kendilerine salık veririm" dedi.