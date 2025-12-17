YÖK Başkanı Özvar: Yurt dışı ile bilim ve teknoloji alanında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Biz Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim hayatımızı, üniversitelerimizi önümüzdeki yıllarda yurt dışı ile daha fazla temas etmeye, yurt dışı iş birliklerini daha fazla artırmaya; Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Balkanlar, İslam dünyası ve Türk dünyası olmak üzere bütün çevremizde bilim ve teknoloji alanında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Gülhane Külliyesindeki senato toplantısına katıldı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerindeki tıp fakültelerinin dekanlarının da yer aldığı toplantıya, Sağlık Bilimleri Üniversite'nin iş birliği içinde olduğu Özbekistan, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Filistin yükseköğretim kurumlarının rektör ve öğretim üyeleri de çevrim içi katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Özvar, "Biz Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretim hayatımızı, üniversitelerimizi önümüzdeki yıllarda yurt dışı ile daha fazla temas etmeye, yurt dışı iş birliklerini daha fazla artırmaya; Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Balkanlar, İslam dünyası ve Türk dünyası olmak üzere bütün çevremizde bilim ve teknoloji alanında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Zira üniversiteler dışarıya ne kadar açık olursa, uluslararası iş birliklerine ne kadar istekli, arzulu olurlarsa o ölçüde daha fazla gelişirler ve uluslararası araştırma arttıkça dünyanın önde gelen bilim insanlarının, araştırmacılarının da üniversitelerimize olan tercihi mutlaka o ölçüde artacaktır" diye konuştu.

'SAĞLIK HİZMETİNİ VATANDAŞLARIN ÖDEYEBİLDİĞİ MALİYETLERDE DÜNYAYA SUNUYORUZ'

Prof. Dr. Özvar, açıklık ve erişilebilirlik taraftarı olduklarını vurgulayarak, "Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararasılaşma stratejisinin belki en somut örneklerinden bir tanesini Sağlık Bilimleri Üniversitemiz bugün yerine getirmektedir. Bu bakımdan üniversitemizi de kutlamak isterim. Sadece Türkiye'deki kampüslerde değil ama aynı zamanda biraz önce saymış olduğumuz Buhara'da, Suriye'de, Somali'de, Saraybosna'da ve Kudüs ile de anlaşmalarımız var. Buralarda üniversitemizin akademik bilimi ve sağlık hizmetleri söz konusu. Biz Sağlık Bilimleri Üniversitemizin sadece bu kampüslerle yetinmesini de arzu etmiyoruz. Daha da ötelere açılmasını, başka ülkelerde; Afrika'da söz gelişi daha yeni kampüsler açmasını canıgönülden arzu ediyoruz. Türk yükseköğretim sistemi içerisinde tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri dünya standartlarındadır ve bizler bu eğitimi ve bu eğitimle beraber sağlık hizmetini dünya vatandaşlarının, gençlerinin ödeyebildiği, tolere edebildiği maliyetlerde dünyaya sunuyoruz. Dünya kalitesinde bu ölçüde tolere edilebilir maliyetlerle sunabilen zannediyorum dünyada az sayıda ülke vardır. Bu Türkiye'nin tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri konusunda dünyada geldiği noktayı göstermesi bakımında fevkalade manidar. Bu açıdan önümüzdeki zamanlarda Sağlık Bilimleri Üniversitemizden daha yeni atılımları bekliyoruz. Uluslararasılaşma konusunda üniversitemizin önünü açacağımızı bilmenizi isterim" diye konuştu.