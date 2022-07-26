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YÖK Başkanı Özvar, YKS tercihi yapacak adaylara yönelik tavsiyelerini paylaştı Açıklaması

YÖK Başkanı Özvar, YKS tercihi yapacak adaylara yönelik tavsiyelerini paylaştı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) puanı hesaplanan tüm adayların, istedikleri programlardan tercih yapabileceğini, kendi beklentilerinin üzerindeki yerleri de rahatlıkla yazabileceklerini hatırlattı.

AA - Selma Kasap - Güncel
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) puanı hesaplanan tüm adayların, istedikleri programlardan tercih yapabileceğini, kendi beklentilerinin üzerindeki yerleri de rahatlıkla yazabileceklerini hatırlattı.

Özvar, sosyal medya hesabından yarın başlayacak 2022-YKS tercih işlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sınava girip, tercih yapmaya hak kazanan adayların yarından itibaren 5 Ağustos'a kadar üniversite ve program tercihlerini yapabileceklerini hatırlatan Özvar, adaylara yönelik "sevgili gençler" hitabıyla şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğiniz için karar vermede önemli olan bu sürecin sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Puanı hesaplanan tüm adayların istedikleri programlardan tercih yapabileceğini hatırlatmak isterim. Adaylarımız, kendi beklentilerinin üzerindeki yerleri de rahatlıkla yazabilirler. Ek kontenjanları ya da gelecek seneyi bekleme gibi yolları tavsiye etmiyorum. En fazla 24 tercih hakkınız var, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni akademik yılda tüm üniversitelerimizle birlikte sizlere en iyi eğitimleri vermek üzere çalıştığımızı ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Hepinize üstün başarılar diliyorum."???????

AA / Selma Kasap - Güncel

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