YÖK Başkanı Özvar: "Üniversiteyi üniversite yapan akademik üretimdir"

VAN - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteyi üniversite yapanın akademik üretim ve bilimsel performans olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Van'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, temasları çerçevesinde öğrenci toplulukları ve genç ofis ziyaretlerinin ardından "Genişletişmiş Senato Toplantısı" programına katıldı. Burada akademisyenlere hitap eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkenin eşsiz hazinesi olan gençleri hayata ve topluma kazandırabilmenin önemli olduğunu belirtti. YÖK Başkanı Özvar, "Ülkemizin, medeniyetimizin, kültürümüzün ve manevi değerlerimizle o gençleri hayata kazandırabilmek en büyük hedefimizdir. Üniversitemizdeki gelişmeyi görebiliyorum. Gerçekten bir heyecan ve dinamizm var. Bunun devam etmesini arzu ediyorum. Bizler de üzerimize düşen ödevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Gelecek taleplere karşı da hassas olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerden istirhamım eğitim kalitesini olabildiğince yukarı çıkarabilmektir. Üniversiteyi üniversite yapan akademik üretimdir. Diğer taraftan bilimsel performans asıl önemli olan burasıdır" diye konuştu.

Başkan Özvar, toplantının ardından üniversite yerleşkesinde bulunan sosyal tesislerde iftar programına katıldı. Burada da akademisyen ve öğrencilere seslenen Özvar, "Asıl olan bu hayatta çevresine, toplumuna, bir bütün olarak kendisini ihata eden muhite, duaya, hayvanlara faydalı olabilmek ve üretken olabilmektir. Esas itibariyle üniversite eğitimini anlamlı kılan da budur. İnsanın şahsi karakter gelişimine öncelikle katkı sağlamaktır. Meslek ve beceri bundan sonra geliyor. Üniversite bu anlamda size eşsiz bir imtiyaz sağlıyor. Dijital eğitim ve online eğitim olmalı ama onlardan daha fazla öğrenciler, hocalarıyla yüz yüze gelebilmeli, bölüm arkadaşlarıyla mutlaka var olabilmelidir. Aslında bakarsanız hayatta muvaffakiyet de akranlarımızla kuracağımız sağlıklı ilişkilere bağlıdır. Bu anlamda üniversitelerimiz fevkalade imtiyaz sağlıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Özvar ve beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve akademisyenlerle Van oturma gecesi programına katıldı. Başkan Özvar'ın Van temasları Valilik ziyaretiyle noktalandı.