Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) iş birliğinde 23 araştırma üniversitesinin sağlık, sosyal bilimler ve ileri teknoloji alanlarındaki çalışmalarına destek verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla YÖK Beyaz Salon'da "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Şenel, 2022'de üniversitelerin araştırma altyapı ve bilimsel araştırma projelerine 565 milyon lira ödenek tahsisi yapıldığını ve bu payın yüzde 67 ile araştırma üniversitelerine ait olduğunu kaydetti.

On Birinci Kalkınma Planı'nda, bilgi üretme ve kullanma kapasitesinin geliştirilmesi ve araştırma faaliyetlerinin artırılmasının yer aldığını hatırlatan Şenel, 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda araştırma üniversitesi programının güçlendirilmesi ve bu üniversitelerin özel desteklerle kapasitelerinin artırılmasının önemli bir politika hedefi olarak ortaya konulduğunu söyledi.

Şenel, bu politika hedefi doğrultusunda yatırım programında gerekli ödeneğin ayrıldığını belirterek, "Protokolle, araştırma üniversitelerimizin yetkinliklerinin daha da geliştirilmesi ve uluslararası başarılarının artırılmasını amaçlayan Araştırma Üniversiteleri Destek Programı başlatarak, yeni ve çok önemli bir adım atılacaktır." diye konuştu.

"Eşleştirmeler gelecek hafta Erciyes Üniversitesinde duyurulacak"

Özvar da yaklaşık 2 ay önce Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı ile ilgili düzenleme kapsamında 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 üniversitenin araştırma üniversitesi ilan edildiğini anımsattı.

Programa yeni dahil olan araştırma üniversitelerinin On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli alanların yanı sıra etkin oldukları sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanlarıyla eşleştirmelerinin yapıldığını anlatan Özvar, bu eşleştirmelere ilişkin sonuçların gelecek hafta Erciyes Üniversitesinde yapılacak toplantıda duyurulacağını bildirdi.

"Kaynak bu yıl üniversite bütçelerine aktarılacak"

Özvar, bu gelişmelerin yanında program kapsamındaki üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek programları sağlanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile çalışma yapıldığını bildirilerek, şunları kaydetti:

"Bu destek programı çerçevesinde, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere yıllık olarak araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edilecek. Araştırma üniversiteleri kendilerine tahsis edilen bu kaynağı, YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabilecek. Kaynak hemen bu yıl üniversite bütçelerine aktarılacak ve üniversitelerimiz yıl içinde kullanmaya başlayabilecek."

Üniversitelere, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacak proje desteklerinin protokolle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Özvar, "Ülkemizde faaliyet gösteren diğer bütün devlet üniversitelerimizin rekabetçi üstünlüğe sahip oldukları alanlarda ortaya koyduğu performansla bu ve buna benzer desteklerden istifade edecek." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'daki Türk vatandaşları için sistem bir müddet daha açık kalacak"

Özvar, YÖK tarafından Ukrayna'daki Türk vatandaşı üniversitelilere yatay geçiş kolaylığı ve özel öğrencilik imkanı verilmesine ilişkin soru üzerine, "YÖK tarafından resmi web sitemizde açılan sayfa üzerinden başvuran öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçmiş bulunuyor. Bir müddet daha sistem açık kalacak." bilgisini verdi.

Başvuran öğrencilerle ilgili birkaç gün içerisinde işlemlerin tamamlanacağını ve Türkiye'de yatay geçiş koşullarını sağlayan öğrencilerin ilgili üniversitelere başvuru imkanını kazanacağını dile getiren Özvar, "Belirli kontenjanlar üzerinden bu süreci yürüteceğiz ve ilan edeceğiz. Zannediyorum birkaç güne kadar kamuoyuyla paylaşılacak." açıklamasını yaptı.

Üniversiteler 3 gruba ayrıldı

Araştırma üniversiteleri performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 gruba ayrıldı.

A1-üst düzey araştırma performansı gösterenler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi olarak belirlendi.

A2-yüksek düzey araştırma performansı gösterenler de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak seçildi.

A3-orta düzey araştırma performansı gösterenler Marmara Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi oldu.

???????Vakıf araştırma üniversiteleri ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olarak belirlendi.

Protokol kapsamında, araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak.