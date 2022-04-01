YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına... - Haberler

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YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına...

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına...

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına...

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına...

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Ukrayna, Nisan, Türk, Güncel, Haberler

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