YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.
YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi