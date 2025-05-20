YÖK Başkanı Özvar: Türkiye-Suriye Üniversitesi'ni en kısa zamanda hayata geçireceğiz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Suriye Yükseköğretim Bakanı ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokolün en önemli noktası Şam'da veya Halep'te bir Türkiye- Suriye Üniversitesi kurulmasına yöneliktir. Bunu en kısa zamanda hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum. Söz konusu protokol ülkemizde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin, Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatlarına uyumlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri de kapsamaktadır" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ), 70'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. Tören, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda içerisinde yoğun bakım üniteleri, doğum ve hasta hazırlık odaları, cerrahi salonların yer aldığı EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Ameliyathane Binası'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, " Türkiye, Avrupa yükseköğretim alanı içinde 3'üncü büyük ülkedir. Gerek öğrenci sayıları gerek üniversitelerin altyapısı gerek bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme noktasında ülkemiz, Avrupa'nın en büyükleri arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'AYNI ANDA 70 AMELİYAT YAPILABİLECEK'

Türkiye'de 128 tıp fakültesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özvar, "Bu fakültelerin 91'i devlet, geri kalanları vakıf. Bugün itibarıyla YÖK olarak her yıl 20 bin civarında hekim yetiştiriyoruz. Nüfusumuzun yaşlanıyor olması, sağlık hizmetlerinden daha fazla oranda vatandaşlarımızın hizmet alma ihtiyacının doğacak olması, hekim ve sağlık çalışanlarına olan ihtiyacımızı artırmamızı gerekli kılmaktadır. EÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kapsamında yeni bir ameliyathaneyi hizmete alıyoruz. Bu ameliyathane üniversitemizin sağlık hizmetleri kapasitesini bir nokta daha ileriye taşıyacaktır. Rektörümüzden aldığımız bilgiye göre aynı anda 70 civarında ameliyat gerçekleşecek. EÜ'de başta kalp olmak üzere diğer alanlarda mükemmeliyet merkezleri kurma noktasında iş birliği içine gireceğiz. Bu kapsamda İzmir, gerek ülkemize gerek yurt dışına hizmet verecek bir sağlık mükemmeliyet merkezine kavuşacaktır" dedi.

'AKADEMİK ETKİLEŞİME İVME KAZANDIRMAKTADIR'

Program kapsamında ana kampüste inşa edilen 70'inci Yıl Anıtı'nın açılışı yapıldı, üniversite öğrencileri tarafından kortej oluşturuldu. Akademik Yükselme Belgelerinin Takdim Töreni ise Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Belgeler, başarılı akademisyenlere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi. Törende konuşan Prof. Dr. Özvar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel vizyonu yükseköğretim sistemimizin istikametine ışık tutmaktadır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve destekleriyle tüm üniversiteleri bugün örneğin Asya, Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'da stratejik iş birlikleri kurarak farklı bir rekabet avantajı geliştirmektedir. Özellikle Türk dünyası, Balkanlar ve Afrika'da açılan akademik bilimler ve ortak üniversite projeleri Türk yükseköğretimde uluslararası öğrenci hareketliliği ve akademik etkileşime ciddi bir ivme kazandırmaktadır. Bu yönüyle Türkiye Anglo-Sakson modellere özenmeden, ilhamını Anadolu topraklarından alan çok merkezli ve kültürel bağları gözeten bir uluslararasılaşma yaklaşımını benimsemektedir. Bu strateji sadece öğrenci sayısında değil aynı zamanda akademik diplomasi, din ve kültür açısından da önemli kazanımlar sunmaktadır" diye konuştu.

'TÜRKİYE, SURİYE'NİN YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE AKTİF ROL ALMAKTADIR'

"Türk yükseköğretiminin sahip olduğu büyük tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerin hakkı için kullanma ve uluslararası ilişkilerimizi güçlendirmek adına geçen hafta Suriye'ye fevkalade verimli bir ziyaret gerçekleştirdik" diyen Prof. Dr. Özvar, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif bir rol almaktadır. Bizler de YÖK olarak bu çalışmalara katkı sunmak adına Suriyeli muhataplarımızın davetiyle bazı rektörlerimizin katılımıyla burayı ziyaret ettik. Başta Suriye Yükseköğretim Bakanı olmak üzere farklı şehirlerde üniversite yöneticileriyle, rektörleriyle, öğretim elemanlarıyla, öğrencileriyle görüşme fırsatı bulduk. Suriye Yükseköğretim Bakanı ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokolün en önemli noktası Şam'da veya Halep'te bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yöneliktir. Bunu en kısa zamanda hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum. Söz konusu protokol ülkemizde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin, Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatlarına uyumlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri de kapsamaktadır" dedi.

'ORTAK DİPLOMA PROGRAMLARI BAŞLATILACAK'

Prof. Dr. Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de eğitimlerine devam eden öğrencilerin Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isterlerse gerekli kolaylıklar sağlanacak. Yine protokolle Türkiye ve Suriyeli üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak ve Suriye'nin ihtiyaç duyduğu öğretim üyeleri Türkiye'deki üniversitelerde yetiştirilecektir. Bugüne kadar 40 binin üzerinde Suriyeli öğrenci yükseköğretim kurumlarımızdan mezun olmuştur. Suriyeli muhataplarımızla, görüşmelerimizde bu mezunlara ait diplomaların Suriye'de denkliğinin alınması yönünde görüş birliğine varmış olduğumuzu aktarmak isterim. Bu mezunların ülkelerine dönüşü Suriye'nin yeniden inşa sürecinin temel sacayaklarından birini oluşturacaktır. Yükseköğretim alanında atılan bu adımların Suriye'nin yeniden inşa sürecine ve Türkiye-Suriye dostluğuna büyük katkılar sunacağına canıgönülden inanıyorum."

'TÜM AKADEMİK BİRİMLERİMİZDE KADRO SORUNU ORTADAN KALKTI'

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise EÜ'nün dijitalleşmeden uluslarasılaşmaya, engelsiz üniversiteden yeşil ve spor dostu kampüse kadar Türk yükseköğretim sistemine birçok alanda örnek olan öncü bir üniversite olduğunu belirtip, "Siber güvenlik yüksekokulundan birisi üniversitemiz bünyesinde kuruldu. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Fakülte bünyesinde ise Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans programı bir sonraki eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayacak. Ayrıca, Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Önyüz Yazılım Geliştirme ön lisans programlarımız da faaliyete geçti. Ege Derin Teknoloji Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdik. Ege Teknopark'ı genişletiyoruz. Önemli kazanımlarından biri norm kadro uygulamasının kaldırılması oldu. Tüm akademik birimlerimizde kadro sorunu artık ortadan kalkmış durumda" diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, törenlerin ardından Prof. Dr. Erol Özvar'a plaket takdim etti.