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YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı

YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için çalışmalar başladı
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Mısır Üniversitesi kurulması için çalışmaları başlattıklarını ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinin Mısır'da şube açacağını açıkladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Mısır Üniversitesi kurulması için çalışmaları başlattıklarını ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinin Mısır'da şube açacağını açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Mısır Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mohamed Ayman Ashour ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, 4 Eylül 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi huzurunda imzalanan Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptının detayları görüşüldü.

Özvar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul'da ve Kahire'de Türkiye ve Mısır üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelecekleri 'Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu' düzenleyeceklerini de açıkladı. 'Türkiye- Mısır Üniversitesi' kurulması için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Özvar, "Böylece iki ülke üniversiteleri birbirlerini yakından tanıma ve aralarındaki iş birliği konularını müzakere etme fırsatı yakalayacak" ifadelerini kullandı.

Özvar'ın verdiği bilgiye göre; iki ülke akademisyenleri, ortak çalışma kültürünü ve akademik bağları güçlendirmek amacıyla ortak araştırma projeleri hazırlayacak. Teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarının iş birliği yapabilmesi ve bu alanda tecrübe paylaşımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Bu kapsamda özellikle yapay zeka, bilişim ve sağlık eğitimi konularında iş birliği yapılması ve karşılıklı tecrübe paylaşımının yol haritasını belirlendi. Ashour ile görüşmelerinde ayrıca yükseköğretim alanında yapılacak bütün iş birliklerinin planlama ve koordinasyonu için Türkiye ve Mısır taraflarından yetkili kişilerle oluşturulacak bir çalışma komitesi kurulmasını da planladıklarını bildiren Özvar, "Ziyaretimizin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni ve verimli bir dönemin başlamasına vesile olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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