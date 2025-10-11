YÖK Başkanı Özvar, Türk ve Arap Üniversiteleri Arasındaki İş Birliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk ve Arap üniversiteleri arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Üniversitelerimiz arasındaki akademik, bilimsel ve teknolojik ilişkilerin daha ileri taşınmasını istiyoruz." dedi.

Başkent Tunus'ta düzenlenen 5. Türk-Arap Üniversiteleri Kongresi katılmak üzere Tunus'a gelen Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta gerçekleştirilen kongreye Türkiye'den 40'tan fazla üniversite rektörü veya temsilcisinin katıldığını, Arap üniversitelerinden katılımın ise bu sayının çok daha fazla üzerinde olduğunu söyledi.

Özvar, "Amacımız, Türk ve Arap üniversitelerinin yöneticilerini bir araya getirerek, üniversiteler arası iş birliği imkanlarını nasıl genişletebiliriz, bu sorunun cevabını aramak." diye konuştu.

Kongrenin, akademik diplomasinin en güçlü örneklerinden birini teşkil ettiğini vurgulayan Özvar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye ile İslam dünyasındaki üniversiteler arasında halihazırda önemli bir etkileşim mevcut, tabi bu yeterli değil. Biz bu ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istiyoruz. Üniversitelerimizin birbirini daha iyi tanıması, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi yalnızca akademik katkı sağlamaz, bölgesel istikrara da hizmet eder."

"Tunus ile akademik ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız"

Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Munzer Belid ile de bir araya geldiklerini belirten Özvar, görüşmede iki ülke arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Özvar, "Türkiye ve Tunus iki kardeş ve dost ülkedir. Yükseköğretim alanında bu ilişkileri daha da ileri taşımak istiyoruz. Tunuslu öğrenciler Türk üniversitelerine büyük ilgi gösteriyor. Biz de bu ilgiyi karşılıklı olarak verimli bir zemine taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk üniversiteleri uluslararasılaşmada büyük mesafe kat etti"

Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretim alanında önemli bir dönüşüm yaşadığına dikkati çeken YÖK Başkanı Özvar, Türk üniversitelerinin hem eğitim hem de araştırma kapasitesi açısından bölgesinde öne çıktığını belirtti.

Türk üniversitelerinin artık kendi içine kapanan kurumlar olmadığını, dışa açık, iş birliğine hazır kurumlar olduğunu aktaran Özvar, "Yükseköğretimde kaydettiğimiz ilerlemeyi, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası öğrencilere ev sahipliği bakımından dünyada altıncı sırada yer aldığını vurgulayan Özvar, "Bu, ülkemizin yükseköğretimde ulaştığı uluslararası güvenin göstergesidir." dedi.

"Türk üniversitelerinin akademik şubelerini dost ve kardeş ülkelere taşıyacağız"

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini bölgeye taşımaya yönelik yeni adımların da yolda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti:

"Azerbaycan ve Özbekistan'da yürüttüğümüz ortak çalışmaların yanı sıra, Suriye, Irak ve Mısır'la da iki yıldır yükseköğretim alanında girişimlerimizi müzakere ediyoruz. Bu girişimler kısa sürede fiiliyata geçecek. Tunus'ta da benzer imkanları değerlendiriyoruz."

Özvar, Türk üniversitelerinin akademik şubelerini dost ve kardeş ülkelere, İslam dünyasına ve Afrika'ya taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu kapasitemizi bütün dost ülkelerimizle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.