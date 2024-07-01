YÖK Başkanı: Yapay zeka ve yazılım alanlarında yeni programlar açıyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz. Bunlar arasında yapay zeka, yazılım ve dijital teknolojilere yönelik olanlar özellikle öne çıkmaktadır." dedi.

Özvar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 23. Üst Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üniversitelerin işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı.

Yükseköğretimin son yıllarda ciddi ilerleme gösterdiğini belirten Özvar, "Bugün ülke olarak 208 üniversiteye, yaklaşık 185 bin akademisyene ve yaklaşık 4 milyonu örgün eğitimde olmak üzere 7 milyonun üzerinde öğrenciye sahibiz. Bu veriler, sahip olduğumuz güçlü kapasitenin açık göstergesidir." diye konuştu.

Özvar, üniversiteleri kalite süreçlerine uyum sağlamaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen, çeşitliliği teşvik eden, ülkenin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi artırarak üniversite-sektör işbirliği modellerini destekleyen, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren, yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi oluşturmak istediklerini anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizin bilimsel üretim ve eğitim faaliyetleri anlamında evrensel özelliklerini korumasına fevkalade önem veriyoruz. Bunun yanında ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri kaynaklarımızı geliştirmek ve bilimsel üretkenliği artırmak adına ülkemizin özelliklerine uygun misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma modellerini geliştiriyor ve uyguluyoruz. Üniversitelerimizin tek tipleşmesinin önüne geçecek ve güçlü yanlarını ön plana çıkaracak projelere ağırlık veriyoruz."

Son yıllarda Türk yükseköğretiminde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma konularında kayda değer ilerlemeler sağlandığını ifade eden Özvar, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı"nın, 25 devlet üniversitesinin, bölgelerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak projeler geliştirmesine olanak sağladığını bildirdi.

Özvar, üniversitelerin iklim dostu kampüslere sahip olmasını önemsediklerine dikkati çekti.

Yeni programlarla ilgili bilgi veren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz. Bunlar arasında yapay zeka, yazılım ve dijital teknolojilere yönelik olanlar özellikle öne çıkmaktadır. Bu alanlarda yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak, ilgili bütün sektörlerde istihdam edilmek üzere nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın arttığı görülmektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında, 20 üniversitemizde yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni programa öğrenci alınacaktır. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği ve Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanları açılacaktır."

"Ülkemiz küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir"

Prof. Dr. Özvar, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın YÖK ve üniversiteler için kritik ve stratejik bir hedef olduğunu belirtti.

Türk üniversitelerinde 198 ülkeden yaklaşık 350 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Ülkemiz dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girerek küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından gelen bu öğrenciler, ülkemizde barış ve huzur içinde eğitim hayatlarını sürdürebilmektedir. Daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenciyi Türkiye'ye çekmek amacıyla Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) uygulanacağı ülke sayısını 52'ye, sınav merkezi sayısını ise 78'e çıkardık. Yükseköğretim Kurulu olarak, bu sınavın en iyi şekilde gerçekleştirilmesine ve ülkemize gelen öğrencilerin kalitesinin artırılmasına büyük önem veriyoruz.

Uluslararası öğrenci konusunu yalnızca bir nicelik meselesi olarak görmediğimizi vurgulamak istiyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olma hedefini destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bilim diplomasisini, uluslararası ilişkilerimizi ve işbirliklerimizi güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye ve üniversitelerimize ilgisinin artması bu bakımdan çok önemlidir. Zira öğrenci hareketliliğinin orta ve uzun vadede ekonomik, kültürel, sosyal ve diplomatik ilişkilerin gelişmesine somut katkılar sunduğu bilinmektedir. Uluslararasılaşma vizyonumuzun diğer bir unsuru olarak, üniversitelerimizi uluslararası görünürlüklerini artırmaları konusunda sürekli teşvik ediyoruz. Yükseköğretim alanında yaşanan ve gittikçe artan küresel rekabete üniversitelerimizin zaman kaybetmeden hazır hale gelmelerine önem veriyoruz."

Özvar, dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den ilk 1000'e giren yükseköğretim kurumlarının 10'dan 11'e yükseldiğini anımsatarak, ilk 500'e 10 üniversiteyi sokmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu katıldı.

YÖK Başkanı Özvar, programı kapsamında Rektörlük binasında Prof. Dr. İsmail Boz'dan üniversitenin akademik faaliyetlerine ve çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Özvar, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.