YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Uluslararası görünürlük ve repütasyon nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 208 üniversitenin temel önceliği ise biz de gerek Bakanımızdan gerek YÖDAK Başkanımızdan aldığımız bilgilere göre de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin de temel misyonu ve hedefi bu olmalıdır." dedi.

Özvar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Özvar ve Çavuşoğlu, Bakanlık'ta düzenlenen "Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı"na katıldı.

Özvar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'yi ziyaret etmekten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'da dün meydana gelen depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Özvar, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dünya genelinde 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini, bu sayının 2040'ta 600 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini aktaran Özvar, 1975'te ülke dışında eğitim gören öğrenci sayısının yaklaşık 800 binden 10 kat artarak 2025'te 8 milyon ulaştığını bildirdi.

Yükseköğretimin kitleselleşmesi ve küreselleşmesiyle beraber bu sektörde yaşanan zorluklar ve sınamalar toplumun sınırlı bir kesimini etkilemekten çıkıp tüm dünyaya yayıldığını, hatta daha geniş coğrafyaları tesir edecek mahiyet kazanmaya başladığını dile getiren Özvar, bu nedenle yükseköğretimin yakın gelecekte alabileceği şekilleri bugünden ele almanın büyük ehemmiyet arz ettiğini söyledi.

Özvar, hızla gelişen teknoloji, iklim ve çevre sorunları, toplumsal ihtiyaçların değişimi ve ekonomik dönüşüm ile bunlara bağlı olarak yeni becerilere veya yetkinliklere yönelik beklentilerin bütün dünyada eğitim anlayışını yeniden şekillendirdiğini kaydetti.

İlerleyen yıllarda yükseköğretimde önemli fırsatların ciddi sınamaları da beraberinde getiren dönüştürücü bir sürecin de habercisi olacağının altını çizen Özvar, iklim değişikliği ve artan çevre sorunları, demografik yapı ve bunun üniversiteye erişim talebi üzerinde meydana getireceği etkiler, yükseköğretime ulaşmanın ekonomik maliyetlerinin gittikçe yükselmeye başlaması, koronavirüs salgınıyla eğitim teknolojilerinin üniversitelerin daimi gündem maddelerinden biri haline gelmesi, yaşanan küresel rekabetler ve kalite güvence sistemlerinin bunların başında geldiğini anlattı.

"Uluslararasılaşmayı başarmış bir yükseköğretim sistemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

YÖK Başkanı Özvar, Kurul olarak üniversitelerin geleceğini güçlendirmek amacıyla dijital yetkinlik ve büyük veri, uluslararası tanınırlık ve saygınlık, girişimcilik ve yenilik, performans ve kalite güvencesi gibi konulara odaklandıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda önceki 3 ay içerisinde "Yükseköğretimde 2030 Vizyonu"nu ortaya koymak ve bir yol haritası çıkarmak üzere KKTC'deki üniversiteler de dahil olmak üzere üniversitelerin üst yöneticileriyle 6 ayrı bölgesel toplantıda bir araya geldiklerini hatırlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Düzenlenen bu toplantılarda yükseköğretim vizyonumuz ve yapılan çalışmalar, üniversitelerde kalite odaklı süreç yönetimi, dijital dönüşüm ve veriye dayalı yönetim, üniversitelerimizin uluslararası itibar ve görünürlüğü ile girişimci ve yenilikçi üniversite anlayışı konularında sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirildi.

Bu toplantılar ve istişareler sonucunda üniversitelerimizle birlikte somutlaştırdığımız yükseköğretimdeki yol haritamızı önümüzdeki günlerde inşallah kamuoyumuzla da paylaşacağız. Biz sizlerden de destek alarak ve sizlere destek vererek dünyada rekabet gücü ve görünürlüğü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, istihdamı destekleyen, erişilebilir, kapsayıcı, dijitalleşmeyi ve uluslararasılaşmayı başarmış bir yükseköğretim sistemini hayata geçirmek için daha çok birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

"Yükseköğretimde yüksek dijital seviye ve birikimini, KKTC'deki üniversitelerimizle paylaşıyoruz"

Özvar, KKTC'deki yükseköğretim sisteminin kalite odaklı büyümesi için gereken desteği verdiklerini söyledi.

Türkiye'deki yüksek öğretim kalite güvence sistemine ilişkin tecrübelerin KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) başta olmak üzere ülkenin ilgili idarecileri ve otoriteleriyle paylaşıldığını aktaran Özvar, bu konuda işbirliklerin giderek artacağını vurguladı.

Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle birlikte dijitalleşme konusunda çok önemli adımlar attıklarının altını çizen Özvar, "Bilhassa üniversitelerin dijital dönüşümü konusunda ve üniversitelerimizin uyumu konusunda çok ciddi işbirlikleri yapmaya başladık. Bu konuda Sayın Bakanımız Nazım Bey'e ve YÖDAK Başkanımız Aykut Bey'e teşekkür ediyorum. Onların da destekleriyle yükseköğretim alanında yüksek dijital seviye ve birikimini şu an itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bakanlarıyla ve üniversitelerimizle paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Üniversitelerimiz arasındaki yakın dayanışmanın sürdürülmesi önemli"

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin uluslararası saygınlığını, tanınırlığını ve görünürlüğünün artırılmasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Kalite düzeyi yükselen KKTC üniversitelerinin başarılarının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte daha fazla tanınması için eşsiz bir potansiyel ve güç taşıdığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Öğretim Bakanları Toplantısı'nda, YÖK'ün girişimleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın gayretleriyle ilk defa KKTC'den iki üniversitenin Türk Üniversiteler Birliği'ne üyeliğinin onaylandığını anımsatan Özvar, KKTC üniversitelerinin uluslararası alanda Türkiye'deki üniversitelerle birlikte yan yana daha fazla görünür olmasının çok önemli konulardan biri olduğunun altını çizdi.

Özvar, şunları kaydetti:

"Maarif Vakfı ile Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan ortak çalışmalar ile yurt dışında hazırlanan ve tertip edilen fuarlara mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitemizden de katılımın sağlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Ne kadar fazla uluslararası etkinliğe buradaki üniversitelerimiz katılırsa o ölçüde hiç şüphe yok ki uluslararası görünürlük ve buna bağlı olarak bilinirlik de artmış olacaktır. Bu vesileyle ifade etmem gerekir ki uluslararası görünürlük ve repütasyon nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 208 üniversitenin temel önceliği ise biz de gerek Bakanımızdan gerek YÖDAK Başkanımızdan aldığımız bilgilere göre de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin de temel misyonu ve hedefi bu olmalıdır. Bunun da olduğunu gördüğümüzde fevkalade memnunuz."

Üniversitelerin öğretim elemanlarının ve yardımcılarının, akademik üretkenliklerinin, kapasitelerinin yükselmesi gerektiğini dile getiren Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası bilimsel doküman üretiminde eğer bir rekabet üretemezsek ne uluslararası görünürlük ne de repütasyon konusunda arzu ettiğimiz hedeflere varamayız. Bu açıdan üniversitelerimizde faaliyet gösteren öğretim elemanlarının bilhassa gerek yayın kapasitesi ve gerekse yayın kalitesine öncelik vermesi, üniversitelerimizin hocalarımızı ve akademisyenlerimizi bu bakımdan desteklemesi en önemli öncelikler arasında yer almalıdır diye düşünüyorum. Bu süreçte Türkiye'deki üniversitelerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerimiz arasındaki yakın dayanışma ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine de dikkat çekmek isterim."

"Verisine sahip çıkamayan, üniversitesine sahip çıkamaz"

Erol Özvar, iki ülke arasındaki dijital dönüşüm konusundaki işbirliğin önemli noktalardan biri olduğunu bildirdi.

"Verisine sahip çıkamayan, üniversitesine sahip çıkamaz." değerlendirmesinde bulunan Özvar, bu kapsamda Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile KKTC'deki Yükseköğretim Kayıt Sistemi'nin (YÖKAS) iyi bir noktaya ulaştığını ve veri yönetimi alanındaki altyapıyı YÖDAK ile de paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Verilerin toplanmasının önemine değinen Özvar, şöyle konuştu:

"YÖKSİS üzerinden yapmış olduğumuz işbirliğinin çok önemli ve çok müspet sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını bilhassa vurgulamak isterim. Veri mevcut oldukça, veri toplandıkça, veri elverişli hale getirildikçe yönetim de daha etkin ve verimli hale geliyor. Biz bu alanda, bilişim alanında yapmış olduğumuz işbirliklerini daha da yukarıya çıkartacağız ama istediğimiz arzu ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilgili makamlarının bu konuya bugüne kadar verdiği desteklerini daha da artırarak vermelerini kendilerinden bekliyoruz."

YÖK tarafından geçen eğitim öğretim yılında Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin iş ve işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde sonuçlandırılması amacıyla üniversitelerce verilecek kabul mektuplarıyla ilgili sürecin dijital ortamdan yürütülmesini sağlayacak uygulamanın hayata geçirildiğini anımsatan Özvar, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitelere başvuran uluslararası öğrenci adaylarına 160 bin kabul mektubu verildiğini, 99 bin 541 uluslararası öğrencinin kaydının yapıldığını anlattı.

Bu sistemin 3 Mayıs 2024'te KKTC'de de uygulamaya konulduğunu belirten Özvar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri tarafından bu sistem üzerinden kabul mektupları verilmiştir. Öğrenci adayları, bu kabul mektupları ile Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerine başvurarak transit vizesi almak suretiyle yavru vatana git-gelmektedirler. Bu sistem sayesinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik oluşturulmaya çalışılan dayanışmamıza zarar verebilecek maksatlı algıların da böylelikle önüne geçilmiştir. Sahteliğe dayanan kabul mektupları büyük ölçüde bu sistemin uygulamaya girmesiyle ortadan kalkmış bulunmaktadır." diye konuştu.

"Öğrenci memnuniyeti anket çalışmasını burada yapmak mümkün olabilir"

YÖK Başkanı Özvar, KKTC'deki üniversitelerin önemli bir kısmının Türkiye'de YKS kılavuzuna girdiğini belirtti.

Bugüne kadar kılavuzda verilen kontenjan desteğini bundan sonra da sürdüreceklerini bildiren Özvar, "YKS kılavuzunda daha fazla kontenjan veya daha fazla bölümün yer alması, hiç şüphe yok ki Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK'ın kalite süreçlerinden, değerlendirmelerinden olumlu geçmiş üniversitelere daha fazla bu konuda destek vereceğimizi bilmenizi isterim." dedi.

KKTC'deki üniversitelerin kalite süreçlerinin güvence altına alınması, topluma hizmet ve akademik üretkenlik konusunda kalitenin öncelenmesinin büyük ölçüde öğrenci memnuniyetine dayalı olarak yapılması temel önceliklerden biri olması gerektiğine dikkati çeken Özvar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 'Öğrenci Deneyim Anketi'ni Türkiye'de gerçekleştirdik. 260 binin üzerinde öğrencinin değerli katıldığı bir ankette biz üniversitelerimize, Türkiye'deki üniversitelere öğrencilerin ne ölçüde memnuniyet sergilediklerine dair çok fevkalade önemli veriler topladık. Aynısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok kıymetli Milli Eğitim Bakanı ve YÖDAK Başkanımızla bir protokolle anlaşabilirsek onlar da kabul edecek olursa biz bu anket sistemini onlarla da paylaşmayı arzu ediyoruz. Yine benzer bu çalışmayı öğrenci memnuniyetine yönelik geniş kapsamlı bu dijital anket çalışmasını belki bu burada da yapma mümkün olabilir. Böylelikle öğrenci memnuniyetini esasa alan bir yönetim anlayışını ortaya koyabiliriz. Öğrenci beklentilerini, yönelimini dikkate alan üniversite yönetimleri hata yapmaz."

Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat ile iki ülke arasındaki üniversitelerin ve yükseköğretim sistemlerinin birbirleriyle daha yakın etkileşim içerisinde olması, işbirliklerin artması ve ilişkilerin ilerlemesi hususunda çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

"Bize uygulanan ambargoları aslında yükseköğrenimde sizler sayesinde aşmış bulunmaktayız"

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Özvar ile zaman zaman konuşarak sürekli KKTC'nin kalkınmasına yönelik iletişimde kaldıklarını belirtti.

KKTC'nin eğitim öğretimde daha iyi noktaya gelmesi, üniversitelerinin dünyaya yayılmasıyla işleyişindeki sıkıntıların çözülmesi ve KKTC uyruklu öğrencilerin Türk üniversitelerinde eğitim alması noktasında ciddi çalışmalarının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, çözülen sorunları için teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, KKTC üniversiteleri olarak dünyada tanındıklarını, 23 üniversitelerinin Afrika'nın ucundan dünyanın birçok yerine kadar uzanan yelpazesiyle 100 ülkenin üzerindeki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin adaya gelmesine zemin yaratan bir coğrafyada olduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için çok mutluyuz ve bu mutluluğumuzun temelinde de yatan güven zemini YÖK kitapçığında, ÖSYM kitapçığında yer alan üniversitelerimizle sağlanmaktadır. O yüzden gerek ÖSYM'nin getirdiği standartlarına uygun olarak davranmak, gerekse yurt dışından buraya öğrenci gelişini sağlarken bize duyulan güveni bu kitapçıkta üniversitelerimizin yer alması sağlamaktadır. Bunun dışında da kitapçıkta yer almayan bölümlerimiz de aslında o güvenin gölgesinden faydalanmaktadır. Bizim için YÖK kuralları, YÖK ile işbirliği, YÖK standartlarına uymak temel hedefimiz. Üniversitelerimizin geleceği noktasında üniversite adası Kıbrıs, mutlu öğrenci, mutlu insan, mutlu akademisyen ve uluslararası akademisyenlerin de buraya doluşmasını sağlayacak bir motivasyonla bize uygulanan ambargoları aslında yükseköğrenimde sizler sayesinde aşmış bulunmaktayız."

Üniversitelerinin verdiği diplomaların dünyanın birçok yerinde tanındığını bildiren Çavuşoğlu, "Buradan mezun olan çocuklarımız dünyada bizim elçimiz olarak da görev yapmaktadır. Mezuniyet sayımız arttıkça bizim yurt dışına gidişlerimiz de artmaya devam ediyor ve orada karşılaştığımız mezunlarımız burada okumaktan ve üniversitelerimizden çok mutlu olduğunu bize ifade etmektedir." diye konuştu.

Öte yandan Çavuşoğlu, dün İstanbul'da meydana gelen depremler için Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, can kaybı olmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Toplantıya, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş, KKTC MEB Müsteşarı Aytunç Şirket, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve YÖDAK üyeleri ile KKTC'de bulunan üniversitelerin rektörleri katıldı.