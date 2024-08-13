YÖK ve Ticaret Bakanlığı İhracat Akademisi İşbirliği Protokolü İmzaladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ticaret Bakanlığı ile imzalanan İhracat Akademisi İşbirliği Protokolü'nün başlıca hedefinin, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve bu kaynağın ihracat alanında ülkeye katma değer sağlamasını temin etmek olduğunu söyledi.

İhracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı ile YÖK arasında "İhracat Akademisi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlıkta yapılan törende konuşan Özvar, Türkiye'nin her geçen gün ticaret, sanayi ve teknoloji alanında önemli mesafe katettiğini, ülke olarak çıtayı daha da yükseltmenin herkesin ortak hedefi olduğunu vurguladı.

Dünyadaki rekabetçi ve yenilikçi ortama ayak uydurmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özvar, YÖK'ün Türk yükseköğretim sisteminin ve üniversitelerin bu noktada önemli sorumluluğu bulunduğunun bilincinde olduğunu söyledi.

"İhracat sektörüne önemli katkı sunacaklar"

İmzalanan protokolün ülkenin eğitim ve ekonomi alanındaki vizyonunu bir adım daha ileri taşımaya katkı sunacağına inandığını belirten Özvar, "Protokolün başlıca hedefi, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve bu kaynağın özellikle ihracat alanında ülkemize katma değer sağlamasını temin etmektir. Yetişecek gençlerimiz gerek kendi işlerini kurarak gerek sektörde faaliyet gösteren firmalarda çalışarak ihracat sektörüne önemli bir katkı sunacaklar." diye konuştu.

Özvar, küresel ticaret arenasında rekabetin her geçen gün arttığı bir dönemin yaşandığını, bu rekabette başarılı olabilmenin yolunun, iyi eğitimli, alanında uzman, yenilikçi düşünebilen, çevresine duyarlı, üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktan geçtiğini kaydetti.

Üniversitelerle sektörler arasında köprüler kurmanın, gençleri bu yarışa hazırlamanın, mezunlar ve çalışanları çağın gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle yaşam boyu öğrenim felsefesi içinde donatmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Özvar, şöyle devam etti:

"İhracat Akademisi'nin kurulması, imza altına aldığımız protokolün en somut çıktılarından biri olacak. Akademinin danışma kurulunda Ticaret Bakanlığı ile YÖK tarafından belirlenen üyelerin yanında üniversitelerimizden uzman akademisyenler ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarından tecrübeli kişiler de yer alacak. Bu yönüyle katılımcılığı, kapsayıcılığı ve çeşitliliği destekleyen bir danışma kurulu ortaya çıkacak."

"İş dünyasına hızlı şekilde adapte olma fırsatına sahip olacaklar"

Akademinin, üniversiteler ile sektörün işbirliği içinde çalıştığı, gençlerin ve mezunların ihracat alanında uzmanlaşmasını sağlayacak eğitim programları sunacağını kaydeden Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programlar, yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp, pratik uygulamalarla da desteklenecek. Böylelikle öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra iş dünyasına hızlı şekilde adapte olma fırsatına sahip olacaklar. Bizzat dış ticaretin içinde faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası piyasaları bilen tecrübeli iş insanları ile bu sektöre ilgi duyan gençleri bir araya getirecek olan bu paylaşım platformu, aynı zamanda öğrenci ve mezunlarımıza yeni çevrelerle tanışma ve iş yapma fırsatı da sunacak."

Protokolün, ülkenin ihracat potansiyelini artırma hedefleriyle de doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Özvar, ihracatı artırmak, ekonominin güçlenmesi, refah seviyesinin yükselmesi ve dünya pazarlarındaki etkinliğin artmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Özvar, protokolün sektörden tecrübeli kişilerin üniversitelerde ders vermesine ve Akademi kapsamındaki eğitimlerin YÖK tarafından hazırlanacak usul ve düzenlemelerle üniversitelerde mikro kredi/mikro yetkinlik olarak sayılmasına da zemin hazırlayacağını söyledi.

İhracat Akademisi derslerinin mikro kredi kapsamına alınmasının planlandığını ifade eden Özvar, "Böylece, Akademiye olan ilginin çok daha büyük olacağına inanıyorum. Bu ve benzeri işbirlikleri sayesinde üniversitelerimizin ve öğrencilerimizin kamu kurumlarının ve sektörün sahip olduğu bilgi, teknoloji ve altyapıdan daha fazla istifade etmesi mümkün olacak. Ticaret Bakanlığımızdan bu protokol kapsamında öğrenci ve mezunlarımıza daha fazla uygulama/pratik yapma imkanlarının sunulmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını da anımsatan Özvar, devlet üniversitelerinde doluluk oranının yüzde 98,8'e ulaştığını, vakıf üniversitelerinde de bu seviyede olduğunu aktardı.

Özvar, "Dünyada yükseköğretim kurumlarına erişim oranlarının son yıllarda düşmesine rağmen Türkiye'de bu oranların bu seviyelerde muhafaza edilmiş olması, eğitim sektörünün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğu çabayı göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

Programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuştu.

Konuşmaların ardından Özvar ve Bolat, protokolü imzalayarak aile fotoğrafı çektirdi.