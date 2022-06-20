YÖK Başkanı Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti
AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Senato Toplantısı'na katıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Senato Toplantısı'na katıldı.
Özvar, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.
Buradaki görüşmenin ardından Özvar, Üniversitenin Senato Toplantısı'na katılarak yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Rektör Levent de Özvar'ı kentte ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
AA / İlhami Erkılıç - Güncel