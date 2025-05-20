YÖK Başkanı Özvar: En Az 2 Üniversitemizin Dünyada İlk 200'e Girmesini Hedefliyoruz

(ANKARA)- Ege Üniversitesi'ni ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar,"2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz." dedi. Özvar, Şam'da bir Türkiye- Suriye Üniversitesi kurulacağını da söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Ege Üniversitesine gelişinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler tarafından karşılanan Özvar, 70. yıl kutlamaları münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk koyma törenine katıldı.

Rektörlük ziyaretinin ardından senato toplantısına katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasının üzerinde hassasiyetle durduklarını, milli projelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatı modelinde önemli başarı elde ettiklerini ifade eden Özvar, "Bu modeli başka ülkelere de taşıyacağız. Bu ülkelerden biri Özbekistan. Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinde Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ program açarak faaliyetlerine başlayacak. Özbekistan'da elde edeceğimiz başarı ülkemiz yükseköğretimini daha ileriye taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, ziyaretinin ikinci gününde Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Ameliyathaneleri'nin açılış törenine katıldı. Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif bir rol oynadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"En az 2 üniversitemizin dünyada ilk 200'e girmesini hedefliyoruz"

"Yükseköğretim Kurulu olarak bu çalışmalara katkı sunmak üzere bazı üniversite rektörlerimizle Suriye'yi ziyaret ettik. Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokolünün en önemli maddesi; Şam'da bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yöneliktir. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz.

12.Beş Yıllık Kalkınma Planında ve Yükseköğretim Kurulunun Strateji Belgelerinde yer aldığı üzere 2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz. Bu konuda üniversitelerimiz önemli bir mesafe almış bulunuyor. Bunu memnuniyetle takip ediyoruz."

"Bilim kafe buluşmaları haziran ayı sonunda"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Ege Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Özvar, "Bilim kafe buluşmalarımızı 81 ilimizdeki ve KKTC ile Azerbaycan'daki üniversitelerimizle eş zamanlı olarak haziran ayının son haftasında yapacağız." dedi.

Üniversite eğitiminin kampüs içinde sınırlı olamayacağını vurgulayan Özvar, "Üniversitelerde üretilen bilim kampüslerin dışında, köy kahvelerinde, tarlalarda, maden sahalarında, vapurlarda, kadın lokallerinde, millet bahçelerinde, huzurevlerinde, milletimizle buluşacak. Bilim iletişimi ve bilim kafe buluşmaları üniversitelerimizin toplumla temasını daha da artıracak." şeklinde konuştu.