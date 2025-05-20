YÖK Başkanı Özvar: En Az 2 Üniversitemizin Dünyada İlk 200'e Girmesini Hedefliyoruz

YÖK Başkanı Özvar: En Az 2 Üniversitemizin Dünyada İlk 200'e Girmesini Hedefliyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi'ni ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar,"2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200’e, 10 üniversitemizin ilk 500’e ve 50 üniversitemizin ilk 1000’e girmesini hedefliyoruz." dedi. Özvar, Şam’da bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacağını da söyledi.

(ANKARA)- Ege Üniversitesi'ni ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar,"2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz." dedi. Özvar, Şam'da bir Türkiye- Suriye Üniversitesi kurulacağını da söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Ege Üniversitesine gelişinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler tarafından karşılanan Özvar, 70. yıl kutlamaları münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk koyma törenine katıldı.

Rektörlük ziyaretinin ardından senato toplantısına katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasının üzerinde hassasiyetle durduklarını, milli projelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatı modelinde önemli başarı elde ettiklerini ifade eden Özvar, "Bu modeli başka ülkelere de taşıyacağız. Bu ülkelerden biri Özbekistan. Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinde Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ program açarak faaliyetlerine başlayacak. Özbekistan'da elde edeceğimiz başarı ülkemiz yükseköğretimini daha ileriye taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, ziyaretinin ikinci gününde Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Ameliyathaneleri'nin açılış törenine katıldı. Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif bir rol oynadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"En az 2 üniversitemizin dünyada ilk 200'e girmesini hedefliyoruz"

"Yükseköğretim Kurulu olarak bu çalışmalara katkı sunmak üzere bazı üniversite rektörlerimizle Suriye'yi ziyaret ettik. Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokolünün en önemli maddesi; Şam'da bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yöneliktir. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz.

12.Beş Yıllık Kalkınma Planında ve Yükseköğretim Kurulunun Strateji Belgelerinde yer aldığı üzere 2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz. Bu konuda üniversitelerimiz önemli bir mesafe almış bulunuyor. Bunu memnuniyetle takip ediyoruz."

"Bilim kafe buluşmaları haziran ayı sonunda"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Ege Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Özvar, "Bilim kafe buluşmalarımızı 81 ilimizdeki ve KKTC ile Azerbaycan'daki üniversitelerimizle eş zamanlı olarak haziran ayının son haftasında yapacağız." dedi.

Üniversite eğitiminin kampüs içinde sınırlı olamayacağını vurgulayan Özvar, "Üniversitelerde üretilen bilim kampüslerin dışında, köy kahvelerinde, tarlalarda, maden sahalarında, vapurlarda, kadın lokallerinde, millet bahçelerinde, huzurevlerinde, milletimizle buluşacak. Bilim iletişimi ve bilim kafe buluşmaları üniversitelerimizin toplumla temasını daha da artıracak." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı

Hepsi dikkat çekmek için! Trafikteki yön levhasında yaptığına bakın
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.