YÖK Başkanı Özvar: "En az 1 üniversitemizi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak istiyoruz"

BİNGÖL - Bingöl Üniversitesinin akademik yılı açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Hedefimiz, önümüzdeki en geç 10 yıl içerisinde en az 10 üniversitemizi en iyi üniversiteler arasına sokabilmektir. En az 1 üniversitemizi de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak bizim en önemli misyonlarımızın başında gelmektedir" dedi.

Bingöl Üniversitesinin 2023-2024 akademik yılı açılış töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleşti. Akademik yılı açılış törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve birçok üniversitenin rektörü katıldı.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK'e ve üniversitelere önemli misyonlar yüklediğini belirtti. Özvar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerek bizlere gerek YÖK'e gerekse bütün üniversitelere çok önemli bir misyon yüklemiştir. Bu misyon üniversitelerimizin dünya üniversiteleri sıralamasında çok daha iyi noktalara getirilme misyonudur. Cumhurbaşkanımız bizden ilk önce bu yıl itibariyle 3 üniversitemizin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesini misyonunu birkaç yıl önce yüklemişti. Hamdolsun 2023 yılı itibariyle ülkemizden 3 üniversite, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi hatta 350, 400 bandında yer almayı başarmıştır. Bunun dışında 600, 700 bandında da 10'a yakın üniversitemiz bulunmaktadır. Hedefimiz, önümüzdeki en geç 10 yıl içerisinde en az 10 üniversitemizi en iyi üniversiteler arasına sokabilmektir. En az 1 üniversitemizi de dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmak bizim en önemli misyonlarımızın başında gelmektedir" dedi.

Törenin ardından katılımcılara il protokolü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.