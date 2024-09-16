YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Sıralamasında 5 Türk Üniversitesi İlk 500'de

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar "QS (Quacquarelli Symonds) 2025 Dünya Sıralaması'nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girme başarısı gösterirken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 285'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de 326'ncı sırada yer almış ve sıralamada öne çıkan üniversitelerimiz olmuştur" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katıldı. Özvar, YÖK'ün en önemli misyonunun, uluslararası görünürlüğü ve saygınlığı artıracak tedbirler almak olduğunu belirterek, "Yükseköğretim sistemimizin lokomotifi olan araştırma üniversitelerimizin uluslararası alanda daha görünür olmalarını arzu ediyoruz. Son yıllarda başta araştırma üniversitelerimiz olmak üzere, üniversitelerimizin uluslararası sıralamalarda istikrarlı bir şekilde yükselişe geçmiş olmalarını memnuniyetle karşılıyor ve daha iyi neticeler elde etmeleri için üniversitelerimizi destekliyor ve teşvik ediyoruz. QS 2025 Dünya Sıralaması'nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girme başarısı gösterirken, ODTÜ 285'inci, İTÜ de 326'ncı sırada yer almış ve sıralamada öne çıkan üniversitelerimiz olmuştur. Ayrıca bu sıralamada, 11 araştırma üniversitemiz ilk bin içerisine girme başarısını göstermiştir. Bu istikrarlı yükselişin önümüzdeki yıllarda hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Nitekim 12'nci Kalkınma Planı'nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de dünya akademik başarı sıralamalarında ilk 500'de yer alan üniversite sayımızı 2028 yılında 10'a çıkarmak olarak belirlenmiştir. İnşallah bu plan döneminin sonunda bu hedefe hep birlikte ulaşacağız. Hatta inanıyorum ki araştırma üniversitelerimizin tamamı, fiziksel altyapıları ve sahip oldukları akademik insan kaynağı ile önümüzdeki 5 yılda ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahiptir. Bu konuda daha fazla gayret göstermenizi sizlerden özellikle istirham ediyorum. Biz YÖK olarak bundan sonra da bu konuda sizlere her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bu eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacağı belirtilen Türkiye Azerbaycan Üniversitesi'ne ilişkin konuşan Özvar, "Önümüzdeki hafta, 23 Eylül 2024 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz. Bu açılışı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için tarihi bir adımdır. Türkiye'den 3 araştırma üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi'nin mevcut 3 programını, yurt dışında kurulan bir üniversiteye taşıyoruz. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni uluslararası üniversite modeli özelliğiyle dünyada bir ilk olacaktır. Bu üniversite, daha önce kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden farklı bir modelde kurulmuştur. Bu yeni modelde Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri, en iyi oldukları alanlarla ilgili programlarını Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bünyesinde açarak bu programların akademik sorumluluğunu üstleneceklerdir. Dolayısıyla Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Türkiye'den farklı üniversitelerin programların yer alacağı bir çatı üniversite niteliği taşıyacaktır. İlk defa uygulayacağımız bu modeli önümüzdeki yıllarda farklı coğrafyalara da taşıyarak yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların kısmi zamanlı görevlendirilmesine imkan tanıyan yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022'den, YÖK'e yapılan 183 başvuru arasından 113 doktora dereceli nitelikli araştırmacının kısmi zamanlı olarak görevlendirildiğini anlattı.

9 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile vakıf üniversitelerin Ar-Ge harcamalarını rahatlatacak değişiklik yapıldığını kaydeden Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projeleri kapsamındaki harcamalarına önemli bir esneklik getirildiğini ifade etti.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında ilk defa 2022 yılı Haziran ayında 20 araştırma üniversitesine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon lira bütçe aktarımı yapıldığını söyleyen Özvar, "Araştırma üniversiteleri yıllık performans puanlarına göre bu bütçe dağılımı belirlenmişti. 2023 yılında aktarılan bütçe 250 milyon liraya, 2024 bütçe yılında ise 400 milyon liraya çıkarılmıştı. Kurulumuz tarafından 2025 yılı için ADEP bütçe teklifi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletilmiş olup önümüzdeki bir iki ay içerisinde miktarın kesinleşmesi beklenmektedir. Bu konudaki takdirlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve özel destekleri için de Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

'6 ÜNİVERSİTEMİZİ ADAY İZLEME PROGRAMINA DAHİL ETTİK'

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda yer almamasına rağmen; araştırma, yayın ve proje performanslarını her geçen yıl yükselten üniversitelerin de programa dahil olabilme imkanının olduğunu belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bu üniversitelerin motivasyonlarını artırmak, araştırma üniversitesi olma potansiyeline sahip üniversitelerimizi de bu tatlı rekabetin içine alarak yeni bir sinerji oluşturmak amacıyla geçtiğimiz yılın sonunda, araştırma üniversiteleri ligi dışındaki üniversitelerimiz arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; 6 üniversitemizi Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı'na dahil ettik. Bu üniversitelerimiz; Akdeniz, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Sakarya ve Selçuk Üniversiteleridir. Bu çerçevede Aday İzleme Programı'na dahil edilen 6 üniversitemizi, 2024 yılı itibarıyla 2 yıllık izleme sürecine aldık. Bu sürenin, yani 2025 yılının sonunda, bu üniversitelerimiz arasından performansı mevcut araştırma üniversitelerinin üzerine çıkan olduğu takdirde bunları programa dahil etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.