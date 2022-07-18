YÖK Başkanı Özvar'dan YKS paylaşımı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanmasıyla adayların tercih sürecinin başlayacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanmasıyla adayların tercih sürecinin başlayacağını bildirdi. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Önümüzdeki günlerde Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla adaylar için tercih sürecinin başlayacağını duyuran Özvar, "Bizler de aramıza katılacak yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı. AA / Sefa Şahin - Güncel Erol Özvar Güncel Haberler

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