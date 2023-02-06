YÖK Başkanı Özvar'dan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere, diğer illerin tıp fakültelerinde görevli sağlık personelinin intikal ettiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere, diğer illerin tıp fakültelerinde görevli sağlık personelinin intikal ettiğini bildirdi.

Erol Özvar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm üniversitelerin akademik, idari personeli ve öğrencilerle depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Özvar, bölgedeki üniversite kampüslerinde il afet koordinasyon kurullarıyla işbirliği içerisinde vatandaşlara sıcak yemek ve içecek dağıtımı yapıldığını, başta yurtlar olmak üzere üniversitelerin elverişli kapalı mekanlarında depremzedelere barınma hizmeti verildiğini duyurdu.

"Bölge dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinin sağlık personeli depremzedelere sağlık hizmeti sunmak üzere bölgeye intikal etmiştir." bilgisini veren Özvar, üniversitelerdeki iş makineleri ve gerekli ekipmanın, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye sevk edilmesine başlandığını kaydetti.

Özvar, "Üniversitelerimizin ilgili öğrenci kulüpleri ve uzman öğretim elemanları arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla bölgeye hareket etmiştir. Üniversitelerimiz Kızılayın kan verme kampanyasına katılmaktadır. Deprem afetiyle mücadelede meydana gelebilecek gelişmelere göre önümüzdeki günlerde yükseköğretime dair yeni tedbirler alınacaktır. Devlet ve millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu afetin de üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.