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YÖK Başkanı Özvar: Anadolu Üniversitelerine Destek Sürecek

YÖK Başkanı Özvar: Anadolu Üniversitelerine Destek Sürecek
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Anadolu'daki üniversitelerin ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağladığını belirterek, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

YÖK Başkanı Özvar: "Anadolu'daki üniversitelerimizi destekleyeceğiz"

NİĞDE - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar; "Anadolu'daki üniversitelerimizi destekleyeceğiz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni ile 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı için Niğde'ye gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu'dan bilgi alan Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin önemli mesafeler kat ettiğini ifade etti. Özvar; "1922 yılında kurulan üniversitemizin geçen zamanda çok önemli mesafeler aldığını görmüş olduk. Üniversitemiz bildiğiniz üzere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bilim adamları çerçevesinde desteklenen üniversitelerimizden bir tanesi. Hidrojen ve yakıt pili alanında fevkalade önemli çalışmaları bulunan hocalarımızın bir araya geldiği bir üniversite. Bu bakımdan Türkiye'de ilgili alanda yapılan akademik yayınlar açısından büyük üniversitelerde rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştığını görmüş olmaktan dolayı hepimiz çok memnunuz" dedi.

Anadolu üniversitelerinin bulundukları şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkılar yaptığına değinen Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak Anadolu üniversitelerini destekleme devam edeceklerini söyleyerek, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bu bölgede sanayi, dijital ve akıllı tarım teknolojileri alanında bir mükemmeliyet merkezi doğurabilecek bir kapasiteye sahip. Üniversite hocalarımızın çalışmalarına Yükseköğretim Kurulu olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Üniversitelerimiz ve hocalarımız desteklendikçe gerek üniversitelerimiz, gerek yüksek öğretim kurumlarımız ülkemizin, bölgesel kalkınmasında hep beraber roller oynamakta ve şehirlerimizin kalkınmasına katkılar vermektedir. Bu bakımdan Anadolu'daki üniversitelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Güncel
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