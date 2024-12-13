YÖK Başkanı Özvar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini Ziyaret Etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini (AFSÜ) ziyaret etti.

Kentteki programları kapsamında AFSÜ'ye gelen Özvar, Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş tarafından karşılandı.

Şeref defterini imzalayan Özvar, daha sonra makamında Okumuş ile bir süre görüştü.

Özvar, daha sonra Tıp Fakültesinde düzenlenen senato toplantısına katıldı.