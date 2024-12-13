YÖK Başkanı Özvar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini Ziyaret Etti
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile bir araya geldi ve Tıp Fakültesinde düzenlenen senato toplantısına katıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini (AFSÜ) ziyaret etti.
Kentteki programları kapsamında AFSÜ'ye gelen Özvar, Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş tarafından karşılandı.
Şeref defterini imzalayan Özvar, daha sonra makamında Okumuş ile bir süre görüştü.
Özvar, daha sonra Tıp Fakültesinde düzenlenen senato toplantısına katıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel