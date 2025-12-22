Haberler

YÖK Başkanı Özvar: "Üniversiteden 3 Yılda Mezuniyet İmkânı ile Öğrenciler Daha Kısa Sürede Hayata Atılabilecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversiteden 3 yılda mezun olmanın mali açıdan tasarruf sağlayacağını ve öğrencilerin daha hızlı hayata atılmalarına imkan tanıyacağını açıkladı. Özvar, İstanbul'daki üniversite ziyaretlerinde bu konudaki çalışmalarını paylaştı.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar "Üniversiteden 3 yılda mezuniyet imkanı, hem mali açıdan ciddi bir tasarruf sağlayacak hem de öğrenciler daha kısa sürede hayata atılabilecek" dedi.

Özvar, İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini (FSMVÜ) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini (MSGSÜ) ziyaret etti.

FSMVÜ'yü ziyaretinde, Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek'ten üniversitede yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Özvar, senato toplantısına katılarak akademisyenlerle bir araya geldi.

Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretiminin 2030 vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversiteden 3 yılda mezuniyet imkanı, hem mali açıdan ciddi bir tasarruf sağlayacak hem de öğrenciler daha kısa sürede hayata atılabilecek. Herhangi bir kredi kaybına uğramadan, programların yeterlilikleri ve öğrenim çıktılarında herhangi bir tasarrufa gitmeden, öğrencilerimizin aynı kredi ve ders saatleri anlayışı içerisinde, daha kısa zamanda mezun olmasına imkan verecek, üçüncü bir sömestir üzerinde çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
El Bilal Toure penaltı kaçırdı, Mali son saniyelerde yıkıldı

El Bilal Toure penaltı kaçırdı, son saniyelerde olanlar oldu
Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti

Çatıya çıkıp hayatını tehlikeye attı! İzlediği şey ''Değer mi?'' dedirtti
Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı

Fabrikada çalışırken hastanelik oldu! Durumu ağır
Kasım Garipoğlu'nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu

Garipoğlu'nun en yakınındaki kişi itirafçı oldu, tek tek isim verdi
title