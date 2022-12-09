YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) 2023 yılında YÖK tarafından ilk defa yapılacağını belirterek, "Bu sınav 2023 yılının ilk ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) 2023 yılında YÖK tarafından ilk defa yapılacağını belirterek, "Bu sınav 2023 yılının ilk ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek. Bu sınava dünyanın her tarafından Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adayları başvurabilecek. Üniversitelerimiz bu sınavları diledikleri takdirde öğrenci alımında kullanabileceklerdir" dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği toplantısına katılmak üzere Sivas'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kentte önce Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti. Özvar, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Üniversitesi Senato Toplantısı'na katıldı.

2023 yılında ilk defa YÖK tarafından YÖS sınavının gerçekleştireceğini açıklayan Prof. Dr. Özvar, "Üniversitelerimizin önemli bir kısmı adına kısaca 'YÖS' denilen, uluslararası öğrencilerin girdiği sınavı yapıyorlar. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında bu sınavlar üniversitelerimiz tarafından yürütülmektedir. YÖK olarak bizler bu sınavların yanında üniversitelerimize yardımcı olmak üzere onların da yabancı öğrenci seçiminde kullanabilecekleri uluslararası bir sınav tertip ettik. Bu sınav 2023 yılının ilk ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek. Bu sınava dünyanın her tarafından Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adayları başvurabilecek. Üniversitelerimiz bu sınavları diledikleri takdirde öğrenci alımında kullanabilecekler. Bu sınav bütün üniversitelerin dikkate alması gereken zorunlu bir sınav değildir. Bu sınavın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.