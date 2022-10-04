YÖK Başkanı Erol Özvar: "Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğü var. Gereğini yapacağımızı ifade edelim" Güncel Haberler YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul'da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman Erol Özvar KPSS Güncel Haberler

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