YÖK Başkanı Erol Özvar: "Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğü var. Gereğini yapacağımızı ifade edelim"
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YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı.
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İptal edilen KPSS ile ilgili) Yükseköğretim Kurulu'nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul'da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel