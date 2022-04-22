YÖK Başkanı Erol Özvar Van'da konuştu Açıklaması

VAN (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitim öğretim ve araştırmada kalite standartlarının yükseltilmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Özvar, beraberinde YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ve Prof. Dr. Naci Gündoğan ile geldiği Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve bölgedeki üniversitelerin rektörlerince karşılandı.

Van YYÜ'yü ziyaret eden Özvar ve beraberindekiler, rektörlük binası önünde üniversitenin senato üyeleri ve dekanlar tarafından karşılandıktan sonra halk oyunları gösterisini izledi.

Rektörlük Şeref Defteri'ni imzalayan Özvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitelere belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özvar, "Bu ziyaretlerimizin en önemli gerekçesi ve sebebi üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip etmektir. Üniversitelerimizin yönetimiyle, çok kıymetli senato ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelip, öğrencilerimizle hasbihal ederek üniversite ve Türkiye'deki yüksek öğretimin geleceği hakkında onlarla istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

"Muhtemel iş birlikleri konusunu beraber değerlendireceğiz"

Özvar, Van YYÜ'nün Türkiye'nin yüksek öğretimine önemli hizmetler verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"İnşallah bugün burada sadece Van YYÜ paydaşlarıyla, yönetimiyle bir araya gelmeyeceğiz, aynı zamanda mücavir illerimizde bulunan üniversitelerimizin rektörleriyle de birlikte bölgesel, iktisadi, kalkınma konularında fikir alışverişinde bulunacağız. Üniversitelerimizden beklediğimiz en önemli misyonların başında, bulundukları şehirlerin iktisadi gelişmelerine, sınai kalkınmalarına ellerindeki bilgi birikimiyle, beşeri sermayeleriyle, hoca kadrolarıyla destek vermeleridir.

Bu maksatla rektörlerimizin yanı sıra bölgenin ticari ve sanayi kuruluşlarıyla bir araya gelmek suretiyle muhtemel iş birlikleri konusunu beraber değerlendireceğiz. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Üniversiteler baş tacımızdır. Ülkemizin nadide kuruluşlarıdır. Bu sebeple üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitim, öğretim ve araştırmada kalite standartlarının yükseltilmesi YÖK olarak en büyük hedefimizdir."

Rektör Prof. Dr. Şevli de "Ziyaretin üniversitemizin 40. yılına denk gelmesi çok anlamlı. Güzel bir karşılamayla hocamızı senatomuzla buluşturacağız. Van ve üniversitemiz, sizleri burada ağırlamaktan çok memnun." ifadelerini kullandı.

Özvar, daha sonra üniversitenin senato odasında Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Bingöl'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.