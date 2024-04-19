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YÖK Başkanı Erol Özvar: "Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 99.8'i dolu"

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'Arama Konferansı' programına katılarak Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 99.8'inin dolu olduğunu belirtti. Özvar, üniversitelerin uluslararası saygınlığını artırmak ve kaliteyi yükseltmek için çalıştıklarını ifade etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar: " Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 99.8'i dolu"

BURSA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 'Arama Konferansı' programına katılmak için Bursa'ya geldi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu konferans, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber BTÜ Rektörü Profesör Doktor Naci Çağlar'ın konuşmasıyla başladı. Çağlar, YÖK Başkanı Erol Özvar'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bugün burada üniversitemizin 'Arama Konferansı' için toplandık. Üniversitemizin mevcut durumunu, şehrimizin ve bölgemizin potansiyelini, ülkemizin yeni yüzyıldaki yerini ve dünyadaki trendleri dikkate alarak bu arama konferansında '2030 yılı ve sonrasında üniversitemizi nerede görmek istiyoruz' sorusuna cevap arayacağız. Hepinize, katılımınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Üniversitelerimizde 4 milyonu örgün olmak üzere toplam 7 milyon öğrencimiz var"

Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu konferansta konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak, mümkün olan her fırsatta Yükseköğretim Sistemi'nin paydaşlarıyla bir araya gelmeye ve fikir alışverişinde bulunmaya büyük bir gayret verdiğimi söyleyebilirim. Başlıca hedefimiz olan Türk yükseköğretiminin dünya üzerinde rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir ve nitelikli bir yapıya sahip olması için ortaya koyulan her türlü görüş ve önerinin çalışmalara katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Burada da fevkalade neticeler alacağımızın kanaatindeyim. Bugün ülkemiz 208 üniversitesi yaklaşık 185 bin akademisyeni ve 4 milyonu örgün eğitim olmak üzere 7 milyona ulaşan öğrencisi ile son derece büyük bir kapasiteye ulaşmıştır. Bu kapasite ile Avrupa üniversiteler alanının en önemli paydaşlarından bir tanesidir. Bu kapasiteye ulaşılmasında başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 20 yılda Yükseköğretim Sistemi'ne yapılan yatırımların katkısı müstesnadır. Ülkemizde yükseköğretime erişim talebi güçlü bir şekilde devam etmektedir. 2023 yılında 3 buçuk milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurmuş, üniversite kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99.8 gibi son derece yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu yoğun ve güçlü talebe, doğru politikalar ile cevap vermek Yükseköğretim Kurulu'nun en temel hedeflerinden biridir. YÖK olarak bir taraftan ülkemizin yükseköğretimde sahip olduğu kapasitenin ve gücün önemini vurgularken, diğer yandan yükseköğretimimizin kalitesini daha da yükseltme irademizi her platformda ifade etmeye devam ediyorum. Üniversitelerimizin uluslararası alandaki saygınlıklarını ve görünürlüklerini yükseltmek, akademisyenlerimizin projelerini artırmak AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve nihayetinde ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayeyi artırmak başta olmak üzere kaliteyi önceleyen bir anlayış ile YÖK olarak hareket ettiğimizi buradan paylaşmak isterim. Üniversitelerimizdeki kalite süreçlerini yakından takip etmemiz, bu süreçlerde üniversiteleri her şekilde desteklememiz bu anlayışımızın bir tezahür olarak görülmelidir" ifadelerine yer verdi.

"Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler için vardır"

Türk yüksek eğitiminde misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma konularında son yıllarda çok önemli mesafeler katedildiğini belirten Özvar, "2016 yılında YÖK tarafından bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması programı hayata geçirilmiştir. Bu program sayesinde 25 devlet üniversitesinin genel ve geleneksel çalışmaları dışında bulundukları bölgelerin dinamiklerini esas alarak projeler hazırlamaları ve bölgesel kalkınma odaklı misyonlar edinmeleri sağlanmıştır. Bu bakımdan, son yıllarda Anadolu'nun dört bir yanında bu misyon ile hareket eden üniversitelerimizde önemli gelişmeler kaydedildiğini, bölgesel kalkınma üniversitelerimizin çokça görünür katkılar sağladığını görmekten sadece YÖK değil, bölge insanlarımızın da memnuniyet ile ifade etmiş olması bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar isabet kaydettiğini göstermektedir. YÖK'ün gelecek vizyonunda önemli yer tutan bir diğer husus ise 'İstihdam' konusudur. Çeşitli vesileler ile ifade ettiğimiz üzere piyasayla, istihdamla, kültür-sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları kademeli olarak dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu vesile ile toplantının hazırlanmasında ve organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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