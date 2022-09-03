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YÖK Başkanı Erol Özvar, TEKNOFEST KARADENİZ'de üniversite stantlarını gezdi

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, TEKNOFEST KARADENİZ'deki üniversite stantlarını ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, TEKNOFEST KARADENİZ'deki üniversite stantlarını ziyaret etti.

Özvar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan üniversitelerin stantlarında sergilenen çalışmaları inceledi.

Akademisyen ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Özvar, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden proje ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özvar ayrıca, ziyaret anısına öğrencilerin talebi üzerine bazı proje maketlerine imzasını attı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Çarşamba Havalimanı Erol Özvar Samsun Güncel Haberler

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