YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim Sektörü, Küresel Barış ve Sürdürülebilirlik İçin Sorumluluk Taşıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İsrail'in İran ile çatışması ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bölgesel ve küresel barış ve istikrarı desteklemek için sorumluluk almalıyız. Yükseköğretim altyapısı ciddi şekilde etkilenen ülkelere mevcut tüm yardımı sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

YÖK ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) işbirliğiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi"nin resmi açılış töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Özvar, kongrenin İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı başlattığı dönemde gerçekleştirildiğini, İsrail'in daha geniş çaplı çatışmalara yol açabilecek saldırganlığına son vermesi gerektiğine inandığını söyledi.

İsrail'in aynı zamanda Gazze'de devam eden trajedinin de sorumlusu olduğunu belirten Özvar, okulların ve üniversitelerin sistematik şekilde hedef alınarak Filistinli gençlerin temel eğitim haklarından mahrum bırakıldığını ifade etti.

Özvar, bu saldırıların hep birlikte kınanması gereken bir durum olduğunu dile getirerek, "Uluslararası yükseköğretim camiasını, akademik özgürlük ve insan haklarını açık ve güçlü şekilde savunmaya çağırıyoruz. Dünyanın dört bir yanından yükseköğretim liderleri olarak bu zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği yapmamız kritik önem taşımaktadır. Bölgesel ve küresel barış ve istikrarı desteklemek için sorumluluk almalıyız. Yükseköğretim altyapısı ciddi şekilde etkilenen ülkelere mevcut tüm yardımı sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Doğal kaynakların tükenmesi, çevre sorunları, göç, açlık, su kıtlığı, savaş ve doğal afetlerin yol açtığı yıkım gibi insani krizlerin artık münferit meseleler olmaktan çıktığını dile getiren Özvar, küresel sorunların çözümünde yükseköğretimin merkezde yer alması gerektiğini kaydetti.

"Kongre, sürdürülebilirlik konusunda pratik çözümlerin geliştirilmesine yardımcı oluyor"

Özvar, kongrenin sorunları tartışmak için dünyanın dört bir yanından çeşitli paydaşları bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Çevresel bozulma, sosyal adaletsizlik ve küresel istikrarsızlık çağında, kolektif bilgi ve uyumlu eylem, her zamankinden daha önemlidir. Tartışma, bilgi alışverişi ve işbirliği için bir forum sunan bu kongre, sürdürülebilirlik konusunda ortak anlayış oluşturulmasına ve pratik çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yükseköğretimde yapılan çalışmaları anlatan Özvar, bilimsel, yenilikçi ve eşit eğitim fırsatları sağladıklarını söyledi.

Özvar, uluslararasılaşmanın, konseylerinin öncelikli stratejik hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları paylaştı:

"Hedefimiz, Türk yükseköğretimini entelektüel hareketlilik ve dünya çapında ortaklıklar için merkez haline getirmektir. Türkiye, şu anda çeşitli ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapma konusunda dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Ayrıca, üniversitelerimizi yurt dışından araştırmacılar ve öğretim üyeleri için cazip seçenekler haline getirmek istiyoruz. Uluslararası işbirlikleri, karmaşık küresel meselelerin üstesinden gelmek için farklı bakış açılarını bir araya getirir. Ortak araştırmalar, birleştirilmiş derece programları ve paylaşılan altyapı sadece eğitim performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda entelektüel diplomasi yoluyla barış ve anlayışı da teşvik eder. Türkiye, akademik inovasyon, kültürel diyalog ve sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşıyan bu tür işbirliklerini sürdürmeye kararlıdır."

İstanbul, kurulma kararı alınan Sekretarya'ya aday

Türkiye'nin stratejik konumunun yanı sıra kalite güvencesi ve uluslararası katılım konusundaki kararlılığı sayesinde Bologna Süreci ve Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda tanınırlık kazandığını söyleyen Özvar, bu alanda yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Özvar, İstanbul'un Tiran'da düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'nda kurulma kararı alınan Sekretarya'ya aday olduğunu belirterek, "Ayrıca, şu anda Türk Devletleri Örgütü üyeleri ve gözlemcileriyle birlikte bir Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı kurulması için çalışıyoruz ve bu konuda birkaç kilit öneri sunduk. Uluslararasılaşma yaklaşımımız Avrupa'nın ötesine geçerek Afrika, Asya ve ötesinde yenilikçi işbirliklerini de kapsamaktadır." dedi.

Dijital devrim ve yapay zekanın eğitimin geleceğini şekillendirdiğine işaret eden Özvar, bu amaçla birçok üniversitede yeni lisans ve ön lisans programı açtıklarını söyledi.

Özvar, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün Türk yükseköğretim sektörü için önemli öncelikleri temsil ettiğini dile getirerek, "Kurumlarımız çevre bilincini teşvik ederek ve yeşil kampüsler geliştirerek öğrencilerini küresel sürdürülebilirlik sorunlarıyla yüzleşmeye hazırlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak sadece çevresel bilgi birikimini değil, aynı zamanda güçlü ve yaygın bir uygulamayı da gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinen ve projenin kazanımlarını anlatan Özvar, YÖK'ün üniversite kampüslerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi'ni kongredekilere aktardı.

Kongre 19 Haziran'da sona erecek.