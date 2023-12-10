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YÖK Başkanı Erol Özvar, İsrail'in insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı bilim insanlarını ve uluslararası kurumları tavır almaya çağırdı

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YÖK Başkanı Erol Özvar, İsrail'in insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı bilim insanlarını ve uluslararası kurumları tavır almaya ve insani görevlerini yerine getirmeye davet etti. Özvar, İsrail'e tepki gösteren üniversite rektörlerinin istifaya zorlandığını belirterek, bilim insanlarına teşekkür etti ve tüm bilim insanlarını İsrail'in zulmüne karşı tavır almaya çağırdı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bilim insanlarını ve uluslararası kurumları, İsrail'in insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı tavır almaya ve insani görevlerini yerine getirmeye davet etti.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda ifadeye çağrıldığını ve gelen baskıların ardından istifa etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve MIT Rektörü Sally Kornbluth'un da "Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini" belirtmeleri nedeniyle istifaya zorlandığına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversiteler insanlığın vicdanını koruması için önemli bir görev yaparlar. Üniversiteler ve akademisyenler üzerindeki bu baskıyı kabul etmek mümkün değildir. İsrail'in zulmüne yönelik protestolara tepki göstermek yerine Filistin halkının haklı mücadelesinden yana cesurca tavır alan bilim insanlarına teşekkür ederim. Bu vesileyle tüm bilim insanlarını ve uluslararası kurumları İsrail'in insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı tavır almaya ve insani görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Erol Özvar İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

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