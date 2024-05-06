YÖK Başkanı Erol Özvar, Glasgow Üniversitesi Rektörü ile Görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konferansa katılmak için gittiği Fransa'ya alınmayan Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı Dr. Ghassan Abu Sitta ile telefonda görüştü.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansa katılmak için 4 Mayıs'ta gittiği Fransa'ya, Almanya'nın uyguladığı Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle alınmayan Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı Dr. Ghassan Abu Sitta'yı telefonla aradı.

Özvar, Abu Sitta ile görüşmesinde, Türkiye'nin tarih boyunca mağdur ve mazlumlara destek verdiğini belirterek, Filistin halkının haklı mücadelesinin de her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Dünya kamuoyuna daha önce yaptığı çağrıyı hatırlatan Özvar, baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

Ghassan Abu Sitta da Özvar'a teşekkür ederek, "Filistinli öğrencilere nasıl sahip çıktığınızı takip ediyoruz. Desteğiniz bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin ve Türk üniversitelerinin Filistin dayanışmasına verdiği destekten dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Dr. Ghassan Abu Sitta'nın Schengen ülkelerine girişinin yasaklanması, ifade özgürlüğünden yana olduğunu iddia eden ancak aslında buna karşı çıkanların ikiyüzlülüğünün bir başka örneğidir. Bu tür giriş yasakları, İsrail'i, Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği suçlardan aklayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Abu Sitta, Almanya'ya alınmayarak ülkesine gönderilmişti

Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı Dr. Ghassan Abu Sitta, Paris'te düzenlenen "Filistin'de Uluslararası Hukukun Uygulanması Konusunda Fransa'nın Sorumluluğu" konulu konferansa katılmak için gittiği Fransa'ya, Almanya'nın kendisine uyguladığı bir yıllık Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle girememişti.

Abu Sitta, geçen ay da Berlin'de düzenlenen Filistin Konferansı için gittiği Almanya'ya alınmayarak ülkesine gönderilmişti.

Gazze'de savaşın başlamasının hemen ardından bölgeye giderek bir süre ülkesinde görev yapan Dr. Abu Sitta, İsrail'in bombaladığı Gazze'deki hastane önünde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlemişti.