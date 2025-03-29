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YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Harvard Üzerine Antisemitizm Açıklaması

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in antisemitizm suçlamasıyla görevden alınmasını kınadı. Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, akademik özgürlüğün korunması gerektiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in, antisemitizm suçlamasıyla görevden alınmasını kınadı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Harvard Üniversitesinin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'i, 'antisemitizm' suçlamasıyla görevden almasını kınıyorum. Gazze'de yaşanan zulme karşı çıkanlara yapılan sistematik baskı ve üniversitelere, akademisyenlere, öğrencilere yönelik hukuksuz uygulamalar kabul edilemez."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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