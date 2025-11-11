YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikimi

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Yükseköğretim Kurulu bahçesine mavi ladin fidanı dikti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü"ne dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla Yükseköğretim Kurulunun bahçesine mavi ladin dikti, soğuk iklimlere ve kuraklığa dayanıklı, 30 metreye kadar büyüyen mavi ladin fidanının can suyunu da verdi.

Başkan Özvar, üniversitelerde çevre, iklim değişikliği, ormanların korunması ve büyütülmesi konularında çok sayıda proje yürütüldüğünü, üniversitelerin daha yeşil kampüsler olması için çalıştıklarını belirtti.