Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti. Ziyarette Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Prof. Dr. Naci Gündoğan da yer aldı.

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özvar, valilik girişinde, Vali Doruk tarafından karşılandı.

Burada valilik şeref defterini imzalayan Özvar, daha sonra Vali Doruk ile makamında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrasında Doruk, Özvar'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Prof. Dr. Naci Gündoğan da yer aldı.