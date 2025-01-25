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YÖK Başkanı: Dijital Beceri Kazandıran Müfredatlar Hazırlanacak

YÖK Başkanı: Dijital Beceri Kazandıran Müfredatlar Hazırlanacak
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sağlık alanında dijital dönüşümü sağlamak için üniversitelerle birlikte öğrencilerine dijital beceriler kazandıracak müfredat düzenlemeleri yapacaklarını açıkladı. Yeni açılan yapay zeka temelli programların büyük ilgi gördüğünü belirten Özvar, sağlık eğitiminde benzer dijital teknolojilerin uygulanacağını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Öğrencilerimize dijital beceriler kazandıracak müfredat düzenlemelerini üniversitelerimizle birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar, Sağlık Bakanlığıyla YÖK'te gerçekleştirdikleri "Sağlıkta Dijitalleşme Çalıştayı"na katıldı.

Prof. Dr. Özvar, çalıştayın açılışında, dijital dönüşüm sürecinde yetkin insan yetiştirmek için Sağlık Bakanlığı ile ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla yürüttükleri uyumlu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sağlık eğitiminde dijital dönüşümü sağlamak için istihdama duyarlı ve sektörle uyumlu bir eğitim modelini benimsediklerini dile getiren Prof. Dr. Özvar, mevcut programların gözden geçirilmesi, yeni programların tasarlanması ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Prof. Dr. Özvar, " Mevcut programlarda öğrencilerimize dijital beceriler kazandıracak müfredat düzenlemelerini üniversitelerimizle birlikte yapacağız." diye konuştu.

Erol Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim temelli 72 ön lisans ve lisans programının öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını, programların doluluk oranının yüzde yüz olduğunu bildirdi. Özvar, bu tür programların sayısının artacağını belirtti.

Tüm çalışmalar ve açılan yeni programların yapay zeka başta olmak üzere bilişim ve dijital teknoloji alanlarında önemli bir tecrübe kazandırdığını ifade eden Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

"Bu tecrübeleri, sağlık eğitimi alanında da teşmil etme ve yeni gelişen dijital teknolojilere hakim sağlık çalışanlarını yetiştirme arzusundayız. Benzer çalışmaları kısa bir süre içinde tarımda dijital teknolojiler ve yeşil dönüşüm için de yapacağız. Bunlar üzerine çalışmalarımıza başladık."

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci de eğitim programlarının dönüşümü ve insan kaynağının becerilerinin hızlı şekilde güncellenmesinin önemine dikkati çekti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç da çalıştayın, sağlık eğitiminde yaşanacak dönüşüm için Türkiye'nin kendi modelini oluşturmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

-Sağlık alanında toplam 385 program yer alıyor

Yükseköğretim kurumları arasında sağlık alanında farklı isimler altında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 385 program yer alıyor. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu olan 97'si devlet, 41'i vakıf olmak üzere 138 yükseköğretim kurumu bulunuyor.

Sağlık alanında, 112 devlet, 62 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulunda eğitim programı bulunuyor.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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