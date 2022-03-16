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Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli; etrafı kolaçan ettikten sonra kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabaya koyarak çaldılar. Daha sonra şüpheliler kayıplara karışırken; bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

(Ali İhsan Uğur-İHA)

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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