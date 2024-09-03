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YÖK, Afrika ülkeleriyle yükseköğretim alanında iş birliğini güçlendirecek

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yükseköğretim alanında ikili iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ve daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planladıklarını belirtti. YÖK ile Afrika Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptında akademik değişim programları, öğretim üyesi yetiştirme ve bilim, teknoloji, yükseköğretim ve inovasyon alanındaki ilişkilerin artırılması yer alıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yükseköğretim alanında ikili iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni köprüler kuracağız ve daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

Ankara'da, 'YÖK ile Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni' düzenlendi. YÖK Başkanı Erol Özvar ile Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Mohammed Belhocine, YÖK'te düzenlenen törende, iki kurum arasındaki mutabakat zaptını imzaladı. Törende Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileri de yer aldı.

YÖK Başkanı Özvar, Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkilerin fevkalade üst düzeyde olduğunu belirterek, bu seviyenin daha yukarıya taşınabilmesi amacıyla söz konusu mutabakat zaptının imzalandığını söyledi. Bu mutabakat zaptında; akademik değişim programları, öğretim üyesi yetiştirme ve Afrika Birliği üyesi ülkelerle Türkiye arasında bilim, teknoloji, yükseköğretim ve inovasyon arasındaki ilişkilerin artırılmasının yer aldığını kaydeden Özvar, "Afrika Birliği ile Türkiye arasında yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanında bu yapacağımız anlaşmayla birlikte Afrika ülkeleriyle aramızdaki olumlu ilişkilerin, iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınacağı inancımız sonsuzdur. İnşallah bu anlaşmadan sonra oluşturacağımız çalışma grupları ile birlikte bu mutabakat zaptını hayata geçireceğiz. İnanıyoruz ki yüksek üretim alanında, üniversite iş birlikleri ve bilim ve teknoloji alanında çok daha yakın iş birlikleri ve organizasyonlar sağlanacaktır" dedi.

'YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURACAĞIZ'

Ardından büyükelçilere hitap eden Özvar, mutabakat zaptının yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğinin çerçevesini ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mutabakat zaptı, Türkiye ile Afrika Birliği yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimin düzenlenmesini kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin, akademik personelin ve araştırmacıların yükseköğretim kurumlarında belirli programlar kapsamında eğitim ve staj hareketliliğini ve kısa süreli araştırma programlarına katılımlarını sağlayacaktır. Tarafların yükseköğretim kurumları arasında kendi mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturacak, uygulayacak ve geliştirecektir. Bu mutabakat zaptının hedeflerine ulaşmak için bir 'Yükseköğretim Çalışma Grubu' oluşturacağız. Bugün bu mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte Afrika Birliği ile yükseköğretim alanındaki iş birliğimizde yeni bir sayfa açılacağına yürekten inanıyorum. Ancak Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yükseköğretim alanında ikili iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni köprüler kuracağız ve daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz. Bu tek taraflı bir çaba olamaz; paha biçilmez katkılarınızı rica ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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