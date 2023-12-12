YÖK, Afrika Büyükelçileriyle Yükseköğretim İstişare Toplantısı Düzenledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye'de temsilciliği bulunan 32 Afrika ülkesinin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelerek, uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvurularına ilişkin işbirliği protokolü hakkında bilgi verdi. Özvar, kalıcı ve sürdürülebilir süreçler oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin işlemlerini sadeleştirilmiş şekilde yapmalarını amaçladıklarını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye'de temsilciliği bulunan 32 Afrika ülkesinden, aralarında büyükelçilerin de olduğu diplomatik temsilcilerle "Afrika Büyükelçileri 3. Yükseköğretim İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İşbirliği Protokolü" konusunda bilgi vermek amacıyla bazı Afrika ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle toplantı yaptı.

Toplantıya, YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de temsilciliği bulunan 32 Afrika ülkesinin, aralarında büyükelçilerin de bulunduğu diplomatik temsilcilerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve Dışişleri Bakanlığından yetkililer katıldı.

Katılımcılara hitap eden Özvar, uluslararası öğrenciler konusunda mevzuat ile uyumlu şekilde, kalıcı ve sürdürülebilir süreçler oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, yurt dışından ülkemize yükseköğrenim görmek üzere gelecek öğrencilerin üniversite kabul mektuplarından başlayan ve ikamet izni alınmasıyla nihai hale gelen süreçte öğrencilerin mümkün olduğu ölçüde sadeleştirilmiş işlemlerle muhatap olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Protokolün büyükelçiliklerden, öğrencilerden, kurumlardan ve diğer paydaşlardan YÖK'e ulaşan geri bildirimler doğrultusunda hazırlandığını aktaran Özvar, "Amacımız, ülkemizi yükseköğretim için tercih ederek gelen uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizin misafirperverlik anlayışına uygun olarak güvenli, kaliteli ve sağlıklı bir süreç içerisinde vize süreçlerini sürdürmeleri ve ülkemize geldikten sonra da ikamet izinlerini almalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Özvar, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerini geliştirirken, Afrika Birliği'yle işbirliğini de artırdığını belirtti. Özvar, "YÖK ve Afrika Birliği arasında yükseköğretim alanında işbirliğimizi kıta geneline genişletmek amacıyla hazırladığımız mutabakat zaptını yakında imzalayacağız." dedi.

"İmkanları öğrencilere iyi anlatmamız lazım"

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ise "Düzensiz göçü önlemenin en iyi yolu düzenli göçü iyi idare etmektir. Bu protokolün sağladığı imkanları öğrencilere iyi anlatmamız lazım. Bu nedenle işbirliği ve desteğiniz önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz yasa dışı duruma düşmeden önlemleri alalım, onların işlerini kolaylaştıralım. İşi kolaylaştırmanın anahtarı da sizde." ifadesini kullandı.