Yoğun yağış nedeniyle yedi emin deposunda araçlar suya gömüldü - Yoğun yağış nedeniyle yedi emin deposunda araçlar suya gömüldü Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar Mahallesinde bulunan yedi emin deposunda bazi araçlar suya gömüldü. - Yoğun yağış nedeniyle yedi emin deposunda araçlar suya gömüldü ZONGULDAK - Zonguldak'ta yoğun yağış nedeniyle Çaydamar Mahallesinde bulunan yedi emin deposunda bazi araçlar suya gömüldü. Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taştı. Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Suların yükselmesi ile dere kenarında bulunan yedi emin deposunu su bastı. Bazı araçlar suya gömüldü. İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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