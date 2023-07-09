Yoğun Yağış Nedeniyle Bölgesel Tren Seferleri İptal Edildi

Yoğun yağış nedeniyle Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında bölgesel tren seferlerinin yapılamadığı bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, demir yolu hattında kontrollerin devam ettiği ve hatların kontrolleri sonrasında normal işletmeciliğe geçileceği belirtildi.