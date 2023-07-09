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Yoğun Yağış Nedeniyle Bölgesel Tren Seferleri İptal Edildi

Yoğun Yağış Nedeniyle Bölgesel Tren Seferleri İptal Edildi

Güncel Haberler

Yoğun yağış nedeniyle Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında bölgesel tren seferlerinin yapılamadığı bildirildi. TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, demir yolu hattında kontrollerin devam ettiği ve hatların kontrolleri sonrasında normal işletmeciliğe geçileceği belirtildi.

Yoğun yağış nedeniyle Karabük- Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında bölgesel tren seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Yoğun yağış nedeniyle demir yolu hattımızda hat kontrolleri devam etmekte olup Karabük-Zonguldak ve Gökçebey-Zonguldak arasında işleyen bölgesel tren seferleri yapılamamaktadır. Hatlarımızın kontrolleri sonrasında normal işletmeciliğe geçilecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel

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