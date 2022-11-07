Yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna girdi Güncel Haberler BEYOĞLU'nda, yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna giren sürücüsü trafik polisleri durdurdu. BEYOĞLU'nda, yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna giren sürücüsü trafik polisleri durdurdu. Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan sürücü polis merkezine götürüldü. Olay, Karaköy'den Eminönü'ne geçişte Galata Köprüsü üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, yoğun trafikten kaçmak isteyen sürücü 34 ST 652 plakalı ciple tramvay yoluna girdi. Bölgede görev yapan trafik polisleri, bir süre tramvay yolunda ilerleyen cipi durdurdu. Tramvay seferlerinin aksamasına neden olan sürücü polis merkezine götürülürken, cip çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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