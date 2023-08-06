Gaziantep'te bir gencin, motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafiğin yoğun olduğu karayolunda seyretmesi cep telefonu kamerasına yansırken o anlar hem tepki çekti hem de yürekleri ağza getirdi.

Yoğun trafikte, motosikletinin üzerine yatarak yoluna böyle devam etti

Hem tepki çekti hem de yürekleri ağza getirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir gencin, motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafiğin yoğun olduğu karayolunda seyretmesi cep telefonu kamerasına yansırken o anlar hem tepki çekti hem de yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te bir gencin, motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafiğin yoğun olduğu karayolunda seyir halinde olma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atma anları bu kadar olmaz dedirtti.

Sosyal medyada beğeni almak için tehlikeli hareketler yapan motosikletlinin o anları hem yürekleri ağza getirdi hem de tepki çekti.