Yoğun sis ve kar, kazaya neden oldu: 2'si ağır, 5 yaralı Güncel Haberler DİYARBAKIR'da yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. DİYARBAKIR'da yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Diyarbakır- Viranşehir yolu Karacadağ mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan 02 FT 882 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. 2'si ağır, 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Güncel Haberler

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