Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattıKARABÜK Karabük'te sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve şehrin büyük bir kısmına yayılarak hakim olan yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

KARABÜK Karabük'te sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve şehrin büyük bir kısmına yayılarak hakim olan yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Karabük ve ilçelerinde sabahları etkili olan yoğun sis sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaşırdı. Görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.