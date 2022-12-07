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Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattıKARABÜK Karabük'te sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve şehrin büyük bir kısmına yayılarak hakim olan yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

KARABÜK Karabük'te sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve şehrin büyük bir kısmına yayılarak hakim olan yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Karabük ve ilçelerinde sabahları etkili olan yoğun sis sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaşırdı. Görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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