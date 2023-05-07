Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü Karabük-Eflani karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

KARABÜK - Karabük-Eflani karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karabük'te yoğun sis etkili oluyor. Safranbolu-Eflani karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu yerlerde sürücülerdikkatli bir şekilde takip mesafesini koruyarak ilerliyor.