Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü
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Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü Karabük-Eflani karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü
KARABÜK - Karabük-Eflani karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Karabük'te yoğun sis etkili oluyor. Safranbolu-Eflani karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Sisin etkili olduğu yerlerde sürücülerdikkatli bir şekilde takip mesafesini koruyarak ilerliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel