Yoğun sis Adıyaman'ı etkisi altına aldı
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Yoğun sis Adıyaman'ı etkisi altına aldı Depremde ayakta kalan binalar ve cami minareleri yoğun sisin arasında kayboldu Depremin meydana geldiği Adıyaman, sabah saatleri itibariyle oluşan yoğun sisin etkisi altında kaldı.
Yoğun sis Adıyaman'ı etkisi altına aldı
Depremde ayakta kalan binalar ve cami minareleri yoğun sisin arasında kayboldu
ADIYAMAN - Depremin meydana geldiği Adıyaman, sabah saatleri itibariyle oluşan yoğun sisin etkisi altında kaldı.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin etkilediği Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Sisin etkisi altında kalan Adıyaman'da görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.
Depremden sonra ayakta kalan binalar ve cami minareleri de yoğun sisin arasında kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel